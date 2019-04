Concerto del primo Maggio, a Roma arriva anche Noel Gallagher

Ultimo aggiornamento: 16:48

La lineup del concerto del Primo maggio di Roma si arricchisce di un nome importante. Noel Gallagher sarà infatti tra gli artisti che si esibiranno il giorno della festa dei lavoratori per il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni, organizzato da Cgil, Cisl e Uil. L'ex Oasis e attuale frontman degli High Flying Birds sarà nella Capitale per la sua prima apparizione italiana, prima di tornare nel nostro Paese in tour con due date a luglio: lunedì 8 al Pistoia Blues e martedì 9 al Festival Arte&Musica di Mantova.Gallagher si aggiunge così alla lista degli artisti che si esibiranno quest'anno al Concertone, e che comprende Subsonica, Daniele Silvestri, Ghali, Negrita, Ex-Otago, Carl Brave, Motta, Ghemon, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari.Una vera sorpresa, quella della presenza di Gallagher, che potrebbe rivitalizzare la tradizionale manifestazione romana, che da qualche anno non offriva più nomi internazionali di grande rilievo. Non è la prima volta che Noel sale sul palco di piazza San Giovanni: nel 2002 infatti si esibì con gli Oasis, insieme al fratello Liam.