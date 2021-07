Cosmo in concerto, il primo con posti in piedi senza distanziamento

Martedì 13 Luglio 2021, 15:52

Cosmo torna "live" con la prima "Festa dell'Amore". Dopo più di 18 mesi di stop si ballerà, senza distanziamento, nella storica venue dell’Arena Parco Nord di Bologna l’1 e il 2 ottobre 2021. L’accesso al primo live italiano, con posti in piedi e senza distanziamento, sarà consentito con il Green Pass per i vaccinati, oppure con esito negativo di tampone rapido effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento. Lo spunto di trovare una soluzione nel pieno rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti e dei protocolli, nasce dalle decine di esperimenti che in questi mesi sono andati a buon fine in Europa e nel mondo ma che in Italia non sono ancora mai sbarcati. Lo show si svolgerà sotto un grande tendone circense da Festival internazionale, aperto ai lati in modo da garantire la naturale circolazione dell’aria.

Cosmo ha commentato così l'annuncio di un evento sicuramente significativo: «Abbiamo scelto Bologna, da sempre un avamposto delle avanguardie culturali e underground, anche perché raggiungibile facilmente da tutta Italia. Annunciare il primo live in cui sarà permesso, anzi doveroso ballare, è un segnale importante per tutti e sinceramente non vediamo l’ora di cominciare. Sarà una festa, promesso»