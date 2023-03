Concerti a Roma fino al 12 marzo: da Fabio Concato al chitarrista Keisberg e Nino D'Angelo

Concerti a Roma fino al 12 marzo 2023

LUNEDI 6 MARZO

Jazz/All’Elegance una ricca rassegna dedicata alle voci femminili del jazz

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’Elegance Cafè organizza una rassegna dedicata alle voci femminili del jazz, protagoniste non solo della grande musica, ma di battaglie per i valori e i diritti civili: ecco “Inspirational Women”, organizzata dalla direttrice Daria Venuto. Si comincia stasera con un omaggio a Sarah Vaughan, quattro Grammy ricevuti nonché il NEA Jazz Masters Award, la più alta onorificenza che gli Stati Uniti conferiscono ai musicisti jazz. Nella serata al club i successi di Sarah saranno interpretati dalla cantante di origini ucraine Halyna Gaia Tupys, con Edoardo Liberati (chitarra), Federico Campanello (contrabbasso) e Claudio D’Arrigo (batteria).

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

MARTEDI’ 7 MARZO

Jazz/All’Alexanderpìz il Contemporary Trio Experience

Il pianista Stefano Lestini, il contrabbassista Flavio Bertipaglia e il batterista Mauro Salvatore, ovvero il Contemporary Trio Experience, da un anno presenta brani originali di Lestini e brani standard rielaborati e riarrangiati in maniera più moderna e originale, tutti arrangiati in modo da permettere all’ascoltatore di apprezzare le raffinate trovate tecniche del trio senza mai sopraffarlo ma favorendo il fluire delle note.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/All’Elegance tante serate per le Women in Jazz

Stasera “Women In Jazz”, ampio ritratto delle figure femminili che hanno costellato la storia del jazz: da Ella Fitzgerald a Dee Dee Bridgewater, passando per Billie Holiday e Sarah Vaughan, e strumentiste del calibro di Terry Lyne Carrington e Geri Allen, dalla seconda metà del secolo scorso a oggi. Ci pensa il quartetto della vocalist romana Ava Alami, con il chitarrista Gianmarco Ferri, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Giuseppe Venditti alla batteria. In repetorio classici come “All Of Me”, ”East Of The Sun”, “On The Sunny Side Of The Street”, ma anche classici italiani come “Volare” di Domenico Modugno, riproposta in una versione unica di Ella Fitzgerald, fino a sonorità più moderne e latineggianti con brani di Gretchen Parlato, come “Skylark” o il fantastico “Chega De Saudade”.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 8 MARZO

Cantautrici/Chara Civello all’Auditorium con “Sono come sono”

Chiara Civello, romana, 47 anni, torna l'8 marzo all'Auditorium Parco della Musica con “Sono come sono”, il suo ultimo singolo che esprime la libertà di essere ciò che si è senza dover necessariamente appartenere ad un genere o uno stile perchè, come diceva Duke Ellington, ci sono due tipi di musica: la buona musica e tutto il resto. Cantante, compositrice e polistrumentista italiana dal forte background internazionale, sin dagli esordi Chiara ha fatto dell’ibridazione, della mistura tra linguaggi differenti la cifra della sua identità artistica. Il suo repertorio è incentrato sulle canzoni che costellano il suo percorso: dagli esordi a New York alle collaborazioni brasiliane, alle riletture di canzoni del mondo e a tutte le radici d'appoggio che l'hanno portata ad essere quella che è oggi.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 2

Musica/All’Elegance omaggio di Gloria Trapani a Nina Simone

S’intitola “Little Girl Blue” il tributo sentito e appassionato alla grande Nina Simone, che ha saputo dare vita a uno stile espressivo personalissimo, dove il suo grande amore per il pianismo classico si fonde con il jazz, il blues, il folk, lo spiritual, il soul, e che ha celebrato da interprete un repertorio vasto quanto la sua curiosità musicale e desiderio di conoscere. Il gruppo della vocalist Gloria Trapani, con il trombonista Davide Di Pasquale, il pianista Pierpaolo Principato e il contrabbassista Alessandro Del Signore, ripropone alcuni dei tanti classici del jazz, del blues e del folk da lei interpretati e resi unici: sono le tappe più importanti dell'intensa carriera che ha visto Nina legare indissolubilmente la sua musica alla lotta contro il razzismo e per i diritti civili, temi ricorrenti e presenti nei suoi testi, che saranno protagonisti proprio in occasione della serata organizzata per la Giornata internazionale dei diritti della donna.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Brasile/All’Alexanderplatz il quartetto di ‘Ze Galia

‘Ze Galia, brasiliano di Porto Alegre, annata 1960, si è diplomato in chitarra classica nel suo paese presso il Conservatório de Música Palestrina e ha iniziato la carriera di compositore, cantante e insegnante di chitarra. Ha presentato il suo primo album da cantautore “Projeto Pixinguinha” nel 1984, esibendosi con la famosa samba-band “Fundo de Quintal”. A seguito del grande successo delle sue colonne sonore per le telenovelas di esportazione della TV Globo, ha realizzato il suo primo tour internazionale e si è trasferito in Europa, dove ormai è romano d’adozione, Lui, chitarre e voce, è live con Gianni Di Crescenzo al pianoforte, Mimmo Catanzariti al contrabbasso e Mauro Salvatore alla batteria. Galia è in grado di raccontare la storia della musica brasiliana in 2 minuti.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Gipsy Swing alla Casa con Josho Stephan Trio

Tedesco di Mönchengladbach, annata 1979, il chitarrista Joscho Stephan affonda le sue radici nel Gipsy Swing, lo stile nato negli anni ’30 grazie al pioniere e leggendario chitarrista Django Reinhardt. Joscho Stephan non ha solo assorbito questa musica ma la interpreta anche al massimo livello ed è attivamente impegnato ad accrescerne i confini. Nonostante la sua giovane età, dopo sette acclamati album e un Dvd si è fatto strada nell’illustre circolo dei migliori musicisti come Paquito de Rivera, James Carter, Charlie Grady Tate. Ha girato l’Australia con i chitarristi Martin Taylor e Tommy Emmanuel e si è esibito con le sue band in importanti festival europei, in particolare in Slovenia, Italia, Francia, Polonia e Regno Unito. I suoi concerti al Lincoln Center di New York o nella capitale del country americano Nashville sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico. Il suo “Swinging Strings” è stato nominato disco del mese dalla rivista americana “Guitar Player”. Arriva in trio con Sven Jungbeck alla chitarra ritmica e Volker Kamp al contrabbasso.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con i Super Motor Oil

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band Super Motor Oil, con Alex Orelli (voce e chitarra), Andrea Di Giuseppe (armonica), Light Palone (basso) e Lorenzo Francocci (batteria). Come sempre, tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47 825881, ore 22

Musica/Al Fonclea Claudia Bertè e i Rè-Trò

"Il moderno invecchia e il vecchio torna di moda", diceva mezzo secolo fa Leo Longanesi, e la vocalist Claudia Bertè con i suoi Re-Trò (Andrea Sechi e Andrea Casali) ripropone un repertorio appunto d’annata, “per sognare con le canzoni d'amore d’ogni tempo”.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

GIOVEDI’ 9 MARZO

Jazz/All’Alexanderplatz il quartetto del chitarrista Jonathan Kreisberg

Arriva il quartetto del chitarrista Jonathan Kreisberg. Newyorkese cresciuto a Miami e tornato a New York, Kreisberg ha fatto dischi con musicisti come Larry Grenadier, Bill Stewart e Ari Hoenig, e un mare di esibizioni dal vivo. Da anni titolare di un appuntamento settimanale fisso al club La Lanterna di New York, in questo tour italiano si presenta con un quartetto di eccellenti musicisti, a partire da Martin Bejerano, pianista dalle sonorità afro-cubane che ha collaborato con nomi del calibro di Roy Haynes e Russel Malone, l’eclettico contrabbassista australiano Matt Clohesy, che suona regolarmente con artisti come Seamus Blake, Kurt Rosenwinkel e David Kikoski, e Colin Stranahan alla batteria, già al fianco tra gli altri di Herbie Hancock, Wayne Shorter, Kevin Hays.

Considerato tra i più notevoli e interessanti chitarristi della scena newyorkese, kreisberg è n possesso di una ragguardevole tecnica abbinata a una conoscenza profonda dei linguaggi improvvisativi.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Jazz/Omaggio a Betty Carter del quartetto di Erika Petti

S’intitola “From Betty to Petti” l’omaggio a Betty Carter della vocalist Erika Petti: il suo quartetto, con Claudio D’Amato al piano, Giovanni Scamardella al contrabbasso e Giosuè Manuri alla batteria, nasce con l'intento di ispirarsi alla musicalità e all'ecletticità di Betty, figura fuori dagli schemi nella storia del jazz. Nera, cresciuta a Detroit e morta a New York nel 1998, fu cantante, autrice, compositrice, arrangiatrice, performer e, a partire dal 1970, produttrice e manager di se stessa fondando la propria casa discografica, la Bet Car.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Jam session al Charity sul pianista Bill Evans

Jam session, stasera, dedicata al jazz del geniale pianista Blll Evans, americano del New Jersey scomparso nel 1980. Sul palco il trio del pianista Giuseppe Santelli, con Alessio Iorio al contrabbasso e Simone Ritacca alla batteria e alle percussioni. Tutti i musicisti jazz sono invitati a salire sul palco del Charity e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Con Greg una notte con Buddy Holly

Claudio Gregori, ovvero Greg, presenta una serata di rock al cento per cento: è “A Buddy Holly Night”, dedicata ai mille successi dell’eroe del rock degli anni cinquanta, appunto Buddy Holly (vero nome Charles Hardin Holley) scomparso in un banale incidente aereo avvenuto nel 1969 nello stato dell’Iowa.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

VENERDI’ 10 MARZO

Jazz/All’Elegance tributo a Bessie Smith: l’imperatrice e le altre

Per la rassegna di scena al club rivivremo la storia di una selezione di artiste più e meno note, da Bessie Smith a Mamie Smith, da Ma’ Rainey a Victoria Spivey e Lucille Hegamin. Si parlerà di corpi e menti femminili alla ricerca di emancipazione dalle prevaricazioni quotidiane e nonostante la discriminazione razziale, dei temi più cari al blues come l’amore, la sessualità, la magia e il viaggio, delle vocalità di chi ha ispirato artiste del calibro di Janis Joplin e Amy Winehouse. Sul palco la vocalist Ilenia Appicciafuoco, asbruzzese di Teramo, da anni attiva in Italia e Europa con il progetto Pepper and The Jellies, dedicato allo swing e al jazz tradizionale, presenta un’antologia di blues degli anni ’20 arrangiati da lei. E’ accompagnata dalla chitarra da Antonio Cupaiolo e al contrabbasso da Guido Giacomini.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458 ore 21,30

Jazz/Il gruppo di Riccardo Fassi live all’Alexanderplatz

Il nuovo progetto del pianista Riccardo Fassi vede la collaborazione tra un gruppo di improvvisatori e compositori che si sono incontrati grazie al fatto di avere molti partner in comune. La verve generosa e comunicativa del trombettista Giovanni Falzone incontra la creatività e l’energia del sassofonista Bob Bonisolo, canadese di origini italiane, e i nostri Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Il trio Fassi-Dalla Porta- Manzi lavora da moIti anni insieme costruendo un percorso originale. E propone composizioni originali più alcuni brani di maestri del jazz. Musica fresca, nuova e interessante per un progetto comunicativo e originale e una band affiatata e coinvolgente. Il trio ha suonato e inciso con lo storico trombonista Roswell Rudd, con Don Byron, con Steven Bernstein, col trombonista Josh Roseman e con Jesse Davis, mentre Dalla Porta e Manzi hanno affiancato Pat Metheny, Lee Konitz, Phil Woods, Sam Rivers,Dave Liebman,Kenny Wheeler e moltissimi altri

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21

SABATO 11 MARZO

Cantautori/Fabio Concato in concerto all’Auditorium

E’ sempre un piacere ascoltare o riascoltare le canzoni di Fabio Concato, un repertoro che ormai ha 45 anni di età. Vero nome Fabio Bruno Ernani Piccaluga, milanese, annata 1953, con Ornella D Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (contrabbasso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria) propone non solo i suoi successi, da “Domenica bestiale” a “Fiore di maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango", “O bella bionda", ma anche i singoli dell'ultimo album, “Stazione Nord”. E’ uno dei pochi cantautori che hanno una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, e proporrà un live che sarà improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) a oggi.

Dal disco di debutto del 1977 “Storie di sempre” Concato si è dimostrato un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell'immaginario collettivo. I brani sono offerti con nuovi arrangiamenti e scelti secondo i temi più cari all'artista. Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 21

Musica/Dardust all’Auditorium con il Duality Tour 2023

Sopravvissuto alì’ultimo Sanremo Dardust, all’anagrafe Dario Faini, arriva all’Auditorium con il suo “Duality Tour 2023”, con cui metterà in scena le sue due anime (piano solo e musica elettronica) in un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi che si preannunciano spettacolari. Il concerto romano sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani tratti dal suo nuovo lavoro in studio, “Duality”. Mentre nei precedenti album Dardust ha sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l’elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, in questo lavoro i due suoi regni vengono scissi in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti.

«La passione che coltivo per lo studio della psicologia umana mi ha aiutato a comprendere il dualismo da sempre presente nella mia espressione musicale – racconta. - Negli album precedenti il mondo emozionale del piano e il mondo più cognitivo dell'elettronica si sono sempre fusi creando nuove prospettive sonore e un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, con elementi magici che provengono dalle colonne sonore, da un certo mondo club, dai fantasy movie, dalla musica romantica. Adesso ho deciso di lavorare questi due aspetti come se fossero lavorati dai miei due emisferi separatamente: Bianco e Nero, Elettronica e Pianoforte, i due estremi del mio immaginario musicale e artistico come Dardust».

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 21

Jazz/Gianluigi Trovesi alla Casa con Dances

Nel febbraio 1984 al teatro Duni di Matera si esibì un trio destinato a lasciare un solco indelebile in un gruppo di giovani studenti che, colpiti dal progetto musicale di Gianluigi Trovesi (ance), Paolo Damiani (contrabbasso) e Ettore Fioravanti (batteria) ,decisero di iniziare un’avventura legata alla divulgazione della musica jazz. Un anno dopo il disco “Dances” del Trovesi Trio vinse il referendum “Top Jazz” come miglior album jazz dell’anno, e adesso, a distanza di 38 anni, il trio, integrato dal violoncellista Marco Remondini, ha creato il nuovo progetto “Gianluigi Trovesi Dances”: una reunion imperdibile, che viene presentata alla Casa al termine di una sessione di registrazioni che darà vita a un nuovo progetto discografico per l’etichetta Parco della Musica Records.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Cantautori/Nino D’Angelo torna live all’Auditorium Conciliazione

“Ho voglia di divertirmi ancora con il mio pubblico che anche questa estate ha dimostrato di amarmi con tanti sold-out in giro per l’Italia: sarà l’occasione per ripercorrere insieme più di 40 anni di canzoni con ”Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’- dice il cantautore Nino D’Angelo. - Ho deciso di tornare sui palchi per ringraziare ancora una volta il pubblico e per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare adesso”.

Armato dei suoi successi, da “Nu jeans e ‘na maglietta” a “Pop corn e patatine”, “Senza giacca e cravatta” e “Jesce sole”, fino ai brani del suo ultimo e fortunato album “Il Poeta che non sa parlare”, finalista all’ultimo Tenco, torna con il suo gruppo.

Auditorium Conciliazione, auditoriumconciliazione.it, 06-684391, via della Conciliazione 4, ore 21

Jazz/All’Elegance “Almost like being in love”, omaggio a Ella Fitzgerald

Una nuova serata per ricordare e celebrare “The first Lady of song”: Ella Fitzgerald, una delle più grandi interpreti della storia del jazz, vincitrice di 13 Grammy, con oltre 40 milioni di dischi venduti, scomparsa nel 1996. «Non ho mai saputo quanto fossero belle le nostre canzoni finché non le ho sentite cantare da lei», disse una volta Ira Gershwin, fratello del compositore George. Dagli albori negli anni ’30 della Swing Era come solista nella orchestra di Chick Webb alle trionfali tournée in America ed Europa, dalle storiche incisioni negli anni ’50 e ’60 per la prestigiosa etichetta Verve alle sue performace con brani di Duke Ellington, Cole Porter, Gershwin, Rodgers & Hart, Irving Berlin e i celeberrimi duetti con Louis Armstrong (non vi perdete, se li trovate magari in download, gli album “Ella and Louis” e “Ella and Louis Again”) che restano un vero patrimonio del songbook americano. Vi aspetta un bel viaggio. “A night for Ella, Almost like being in love” vede sul palco la vocalist Laura Sciocchetti, Lewis Saccocci all’organo Hammond, Jordan Corda al vibrafono e Francesco Merenda alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Una notte al Charity con Lino Patruno

Il live solista del bandleader, vocalist e banjoista Lino Patruno è un viaggio pieno di dettagli nella storia del jazz, e stasera ve lo offre sul palco, armato del suo banjo e della sua capacità di raccontare e di riassumere.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 12 MARZO

Jazz/All’Elegance omaggio a Pannonica, la baronessa del jazz

La baronessa Pannonica de Koenigswarter, nata Kathleen Annie Pannonica Rothschild e soprannominata Nica (Londra, 10 dicembre 1913, New York, 30 novembre 1988), è stata una mecenate britannica che supportò diversi musicisti jazz dell'epoca, specie fra gli anni 1940 e '50, in particolare il pianista Thelonious Monk, che le dedicò poi la composizione “Pannonica”. Le rende omaggio in “Nicas’ Dream” il trio del contrabbassista Dario Piccioni, con Andrea Saffirio al pianoforte e Francesco Merenda alla batteria, più la vocallst abruzzese Veronica Marini, diplomata a Santa Cecilia in Canto Jazz. In programma una selezione di brani che tanti illustri autori hanno dedicato a Nica e che hanno segnato un’epoca d’oro, più una serie di narrazioni da parte di Veronica di piccoli aneddoti biografici come guida all’ascolto.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Max Paiella sul palco dell’Alexanderplatz

Si chiama “Salotto Musicale” il live del vocalist, imitatore e umorista Max Paiella, eroe di “Il ruggito del coniglio”, che con il sassofonista Giorgio Cuscito, il pianista Attilio Di Giovanni, il contrabbassista Fernando Redavid e il batterista Alberto Botta offre uno storytelling sui grandi standard jazz cantati. Cosa si nasconde dietro brani complessi ma famosi? Paolo Conte dice: “Le musiche difficili sono spiriti dannati che dal naufragio invocano interpreti spietati ma dato che contengono occulte persuasioni ti strappano anche l’anima e pure i pantaloni”. Per conoscere il nocciolo del problema Paiella vi aspetta.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21