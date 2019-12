Concerti a Roma fino al 15 dicembre: fra Eros Ramazzotti e i Marillion, i Modà e Tamino e il grande ritorno della Banda Bassotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladel batterista, americano di Atlantic City, ripropone un nuovo progetto: è la formazione che vedealla tromba,ai sax, i chitarristiallle tastiere e al synth eal contrabbasso. Suonano tutti i loro nuovi brani con arrangiamenti conditi anche da un pizzico di elettronica: otto musicisti che travalicano i limiti della musica improvvisata, in un'avventura verso l'inatteso nel potente mondo del jazz.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Un sound al tempo stesso vintage e metropolitani, un mix di punk, new wave e rock'n roll: è la ricetta della band, nei cui brani rivivono atmosfere degli anni '70 e '80 e temi moderni che parlano di vita quotidiana e stati d'animo legati alla realtà di tutti i giorni. Il gruppo s’ispira a Ramones, Joan Jett, The Clash e Blondie, ma anche ai Chromatics e a cantautori come Liam Gallagher e Richard Ashcroft. La band nasce dall'incontro tra la vocaliste il chitarrista e batterista Alessandro Meozzi, ai quali si sono unitial basso ealle tastiere.Le Mura, via di Porta Labicana 24, ore 22Venanzio Venditti ha suonato dappertutto, dall’Italia all’Europa, dal Nordafrica agli Stati Uniti, ha collaborato con Mike Melillo, Eddy Palermo, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Andy Gravish, Antonio Ciacca, Dario Deidda, Karl Potter, Mike Karn e Jerome Jenning, Rick Margitza, Steve Grossman, Francesco Puglisi, Fabrizio Sferra, Nicola Angelucci, Gegè Munari,Luca Mannutza, Maurizio Giammarco, Cicci Santucci, Giorgio Rosciglione, Danilo Rea e tanti altri, e stasera propone con il suo sax tenore un cocktail di hard bop e cool jazz, in quartetto con il pianista, il bassistae il batteristaAlexanderplatz, via Ostia 9, ore 22, all’anagrafe, 22 anni, è nato in Belgio, a Anversa, ma è di origini egiziane e libanesi: nipote di uno dei più famosi attori e cantanti del Cairo, Moharam Fouad, è figlio di una antropologa fiamminga che amava Mozart (l'ha chiamato appunto Tamino, uno dei personaggi del “Flauto Magico” del compositore) è cresciuto studiando il pianoforte e ascoltando Beatles, Serge Gainsbourg, Tom Waits e Jeff Buckley, e la sua voce ricorda appunto quella di Buckley. Fu la famiglia del padre a farlo orientare verso le sue origini egiziane, e quand’era un ragazzo la nonna gli regalò una preziosissima chitarra appartenuta a Moharam Fouad, dalla quale non si è mai separato. Il suo album di debutto “Amir” ha avuto successo, tra i suoi fan c’è Colin Greenwood, il bassista dei Radiohead, e lui da mesi è in tour fra Medio Oriente, Nord Africa, Turchia e Europa. Bravo a mettere in musica tante differenti emozioni, dall’amore alla desolazione, sforna un rock, condito da un pizzico di pop, dal quale emergono le sue radici arabe.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Un semplice trio guidato dal batterista(già al fianco di tanti musicisti italiani e internazionali), con Gianluca Figliola alla chitarra e Giulio Scarpato al contrabbasso, si diverte a dare nuove interpretazioni a brani della grande tradizione del jazz tradizionale, utilizzando l’improvvisazione come prerogativa principale.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, stasera e giovedì, ore 21.30è un collettivo musicale che s’ispira ai profumi e alle sonorità balcaniche, e la sua è una rivoluzione musicale fuori dagli schemi che mischia il sound della musica gitana con elettronica, pop e testi di stampo cantautorale. Gli Slavi vengono da diverse altre formazioni, stasera sono soltanto due, cioè(dei Nobraino) e(Supermarket, Saluti Da Saturno, Jang Senato), e portano sul palco calypso, cumbia, mariachi, manouche, valzer e tango, uniti all'improvvisazione radicale e alla no wave, nello spirito della musica solare. Mentre la band è in studio per la produzione del nuovo album, in uscita a inizio 2020, i due musicisti ci proporranno una selezione di brani "slavi" e altri inediti.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Chi nella primavera scorsa si è perso i quattro appuntamenti conpuò rifarsi stasera al PalaSport. E’ passato un quarto di secolo da quando seguimmo uno dei primi e tanti tour mondiali di Eros, e un ricordo di quell’avventura è indimenticabile e fu per noi una sorpresa: al debutto a Cali, città colombiana nota al mondo per il famigerato cartello di narcotrafficanti, un intero stadio di trentamila ragazze e ragazzi già cantava in coro tutte le sue canzoni, e lo faceva in italiano senza sbagliare una parola perché aveva imparato i opezzi dalla radio. Fu un tour di enorme successo, e quel successo si è ripresentato per l’ennesima volta.Dopo il successo dell’ultimo album “Vita ce n’è” con il ragazzo Eros torna anche l’immagine dell’albero della vita, simbolo riconosciuto in molte culture che gli attribuiscono significati mistici e magici ed è considerato con i suoi tre elementi (radici, tronco e foglie), come la sorgente della vita. E' la stessa immagine che Eros ha scelto di tatuarsi sul braccio e che è nel logo del tour. Sul palco, insieme a lui, otto musicisti e due voci: sono(direttore musicale, pianoforte),(tastiere),(chitarre),(basso), le tre new entry internazionali, cioè il chitarrista(americano di Rhode Island di base a Boston), il batterista(asso del rock, del punk e del rhythm & blues e già con la band californiana dei Suicidal Tendencies), e il sassofonista(musicista che si muove fra jazz, soul e funk, viene da Baltimora e ha suonato con numerose star compreso Ray Charles), più le voci di. In scaletta vi aspetta una trentina dei suoi brani di ieri e di oggi.Palalottomatica, piazzale Pier Luigi Nervi, ore 21Si chiama "Reunion Concert" l’appuntamento di stasera con il trio del pianista, affiancato daal contrabbasso ealla batteria: formazione famosa per i nove album registrati insieme ma soprattutto per la grande empatia artistica che ne ha caratterizzato le performance. Di tour in tour, questo trio formato nel lontano 1984 è diventato nel tempo un vero e proprio gruppo cult idolatrato da musicisti di tutto il mondo, oltre che da appassionati di jazz e non solo. A rendere ancora più evento l’evento, la formazione si presenta al pubblico romano dopo una assenza di ben quindici anni. La reunion farà felici i numerosi fans di un trio più volte collocato dalla stampa statunitense al vertice delle classifiche di alta qualità.Parcio della Musica, Sala Petrassi, ore 21Alla romana Mississippi Music School si studia musica ormai da un quarto di secolo, e stasera la scuola porta sul palco del Cotton la sua ricca, diretta da. Saranno sul palco tre sassofonisti (), due trombettisti (), il trombonista, il pianista, il contrabbassistae il batteristaCotton Club, via Bellinzona 2, ore 22, cioè la, è un progetto di(voce e percussioni),(voce e tastiere),(voce e chitarra),(basso),(voce e violino),(chitarre),(sax e flauto) e altri musicisti per tradurre in versione non napoletana una serie di brani che vengono da mezzo mondo. Adesso è diventata una favola in musica: la narrazione del viaggio compiuto da un percussionista napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia, girando il mondo allo scopo di spegnere i demoni della sua irrequietezza. Nel viaggio porta un frammento della sua Napoli, contaminandolo con gli stili musicali di ogni paese che visita.La storia comincia quando il figlio riceve il diario di viaggio di suo padre e grazie a quegli scritti impara a conoscerlo e anche a conoscere il mondo. Attraverso le pagine del diario, viaggia con la fantasia in tutti i paesi visitati dal padre, cercando la propria identità nelle canzoni napoletane che così bene si sposano con le sonorità di altri luoghi. Lo spettatore viene accompagnato in un viaggio tra i continenti e tanti stili musicali, dall’Europa al Medio Oriente, dall’Africa centrale fino al Nordamerica del gospel, del blues, del jazz e del funky, al Centroamerica del calypso, del reggae e della salsa fino al Sudamerica del tango argentino. Il tutto con la regìa di Antonio Carluccio e Aldo Perris.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il sassofonista americanoviene spesso a Roma e stavolta lo fa con il nuovo, formato da musicisti doc della scena italiana: sono il pianistae il contrabbassista(con i quali Michael è cresciuto durante la sua infanzia e adolescenza a New York) e il batterista. Il repertorio parte della grande tradizione del jazz dagli anni '50 in avanti (con standard come "The Touch of Your Lips" e "Nobody Else But Me") e brani di autori storici come Charlie Parker, Tom Jobim e Thelonious Monk, arrangiati dallo stesso Rosen. Nato nel 1963 a Ithaca, nello stato di New York, Rosen ha cominciato studiando al Berklee College of Music di Boston, ha suonato con tante star americane e europee, con la vocalist Sarah Jane Morris, con i nostri Enrico Rava, Franco D’Andrea, Roberto Gatto, Franco Ambrosetti e tanti altri, fa anche musica classica (ha dato concerti con l’Orchestra della Scala), ha alle spalle diversi album ed è un musicista versatile e molto piacevole da ascoltare.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band dei, con il vocalistall’organo Hammond,al basso ealla batteria. Come vi suggeriamo ogni settimana, ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 21Erano venuti due anni fa al Parco della Musica, e stasera tornano a Roma: sono i, precursori inglesi di quel progressive rock che oggi è più vivo che mai. Sulla breccia dal lontano 1979, quando c’era ancora il vocalist e autore Fish (fu rimpiazzato dall’attuale frontman Steve Hogart nel 1988), i Marillion hannoalle spalle ben diciannove album che hanno superato i 35 milioni di copie vendute, e l’ultimo, “With Friends From The Orchestra”, è uscito a ottobre e offre nove brani originariamente pubblicati negli anni precedenti e riarrangiati in chiave orchestrale insieme al quartetto d'archi, la flautistae il cornista, tutti sul palco.La band, nata a Aylesbury, Buckinghamshire, festeggia in tour i suoi quarant’anni di attività. «Siamo davvero fortunati – dice il chitarrista, annata 1959 - perché la risposta della gente è fantastica ovunque suoniamo, anche nei paesi non di lingua inglese. C'è qualcosa nella nostra musica che sembra abbattere ogni barriera linguistica». Rothery, il vocalist e tastierista(61 anni, era venuto a Roma nel 2015 per cantare da solista i brani della band), il tastierista(58 anni), il bassista(60) e il batterista(66) offrono il loro rock oggi condito da un piccolo mix di pop e avanguardia. «Il live – dice Hogarth - è la nostra forza e l’aspetto che preferiamo di questo lavoro. Poter condividere il nostro stato d’animo con chi capisce le mie parole ma anche con chi non conosce l’inglese è una cosa straordinaria. Abbiamo suonato davanti a 200 mila persone, sì, ma anche davanti a 200, ed è stato ugualmente bello». Il loro sound potente ma elegante, dicono i cinque, non rinnega il passato e si abbevera al presente per entrare nel futuro.Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21Dopo il successo dello scorso anno torna la, una big band che si ispira, per numero di elementi e strumenti, alle prime formazioni di Duke Ellington, impreziosita poi da un trio vocale femminile che dá vita ad eleganti e raffinate armonizzazioni. Il repertorio offre i tradizionali canti di Natale arrangiati in chiave swing. Il progetto vede la partecipazione di special guest come, il coro. L’orchestra, con gli arrangiamenti e la direzione dii, vede al pianoforte, ai sassofoni, alle trombe, al trombone, alla chitarra, al contrabbasso, alla batteria, le voci di Laura Seragusa, Clara Simonoviez ee le Phonema, cioèParco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Il 12 dicembre del 1915 nasceva Frank Sinatra e stasera, 104 anni dopo, il vocalistinterpreta i grandi successi del leggendario crooner insieme alladiretta dal trombettista. La formazione vede i sassofoni dile trombe dio, i tromboni di, il pianista Alessio Magliari, il chitarristaal contrabbasso ealla batteria. La Bixi Big Band è una delle più longeve d'Italia: nata nel 1999, il suo repertorio fa riferimento alle grandi orchestre americane come quelle di Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Artie Shaw, Benny Goodman, Chick Webb e Stan Kenton.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Blues di Chicago e rock’n’roll graffiante, sulle orme di Screaming Jay Hawkins, Billie Holiday, Muddy Waters e The Cramps, un'espressione della passione per il blues e per la voglia di vivere: è la musica di(vocalist, chitarrista e arpista cresciuto a Chicago sotto l’ala del grande Junior Wells e già collaboratore di tante star, da Muddy Waters in poi) e, aka Sugar Babe, vocalist e percussionista nata in Croazia e appassionata di rock e punk), live con la chitarra di, il basso die la batteria di. In scaletta i loro hit, i brani dell’album "Trust Your Mojo Sista" (che ha avuto una nomination ai Grammy) e quelli del nuovo cd “Live at the Big Mama”, tutto con un sound molto, molto energico.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22La vocalist, annata 1976,per amici e pubblico, viene da Nova Iguaçu, 40 chilometri da Rio de Janeiro, ha cominciato cantando in chiesa, è entrata nella scuola di musica Villa-Lobos di Rio a studiare canto e percussioni, finché nel 2008 è sbarcata in Italia, a Imperia, dove ha dato il via a una nuova tappa della sua vita prima collaborando con il Conjunto Choro Carioca guidato dal chitarrista Filippo Tarditi (band specializzata nel Chorinho, genere brasiliano nato nel XIX secolo) e poi con altri musicisti, come Alessio Menconi, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, Roberto e Eduardo Taufic, Gilson Silveira, Paolo Recchia, Nicola Angelucci, Gigi di Gregorio, Francesco Puglisi, Ettore Carucci. E’ live in trio con il chitarristae il bassistaCharity Cafè, via Panisperna 68, stasera e domani, ore 22Poesie fatte a pezzi e pezzi fatti a poesie: è lo spettacolo del poetae del cantautore, un connubio tra la musica di un poeta e i versi di un cantautore. Il romano, in arte Andrew Faber, ha alle spalle i libri "Non ho ancora ucciso nessuno" (2016), "D'Amore, di Rabbia, di Te" (2017), “Fermo al semaforo nell'attesa di trovare un titolo” e il romanzo “Cento secondi in una vita” e tiene reading e concerti in giro per l’Italia. Carlo Valente, nominato al Tenco 2017 per il suo disco d'esordio e vincitore del Premio Amnesty International con il cd "Crociera Maraviglia", è un autore romantico, eclettico, irriverente e ironico e le sue canzoni sono attente a temi sociali importanti: nel 2018 ha avuto la Targa Tenco come “Miglior album a collettivo” e nel 2019 con il progetto “Viaggio in Italia Cantando le nostre radici”. Sta lavorando al suo secondo disco.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 21.30“Da Manhattan a Cefalù” è l’album del vocalist e pianista siciliano, un viaggio attraverso stili e generi che non hanno confini e con un jazz che deve divertire. E’ un progetto dedicato a Nick La Rocca, emigrante siciliano andato a cercare se stesso in America, a New Orleans, cornettista e bandleader che ha inciso centouno anni fa il primo disco della storia del jazz, “Livery Stable Blues”. Con una folta formazione, dal batteristaal sassofonista(basso),(chitarra),(contrabbasso),(tromba e flicorno), le voci di Donatella Tinervia, Alessandra Cosimato ee con(zampogna, friscalettu, marranzanu), Scarcella va alla scoperta di nuovi mondi non solo fisici o geografici ma soprattutto musicali, fonde brani in lingua siciliana con brani in italiano ma anche in spagnolo e inglese, dando un respiro internazionale al suo lavoro. «E la mia idea – dice - è anche quella di aiutare molti giovani a comprendere l’importanza della musica suonata, dove il computer è al servizio e non viceversa». I punti principali del disco sono l'emigrazione, l'integrazione, la glocalizzazione e soprattutto la "disabilità del cuore", cioè il non riconoscere l'altro per ciò che è veramente.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21«Quando ho deciso di mettere in piedi questo quartetto non l’ho fatto pensando a un disco: avevo voglia di ascoltare la mia musica suonata da altri musicisti, con un’energia e un colore diversi e freschi»: così il trombettistapresenta “State of The Art”, il progetto, il doppio album (inciso nel 2017 e registrato dal vivo durante i concerti del quartetto a Roma, Tokyo e Verona) e il lungo tour che è cominciato tre anni fa e ha toccato l’America, la Polonia, il Giappone e l’Oriente. Conal piano,al contrabbasso ealla batteria, Bosso ripropone dal vivo i brani del disco e spiega che «questo è il suono del mio presente, e i miei partner sono, oltre che degli amici, anche i musicisti che mi appagano di più sul palco perché capaci di tirare fuori il suono che ho in testa. Con loro il mio grande lusso è che potrei permettermi di non suonare e la musica funzionerebbe ugualmente».Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Dopo il sold out del 2005, cioè, torna all’Auditorium per presentare il suo nuovo album “Sola andata per l’inferno”, disco autobiografico nel quale il rocker racconta storie di vita vissuta, sentimenti profondi, legami speciali ma anche sofferenze e tragedie che hanno investito la sua esistenza. E’ un disco intenso, tra istinto e ricerca interiore: dodici brani per un viaggio confidenziale in cui non c’è rinuncia o disillusione ma la voglia di vivere senza arrendersi e senza prendersi mai troppo sul serio. Tra ballad oscure e pungenti, brani d’amore e di rabbia, Vinile costruisce un tappeto sonoro fra blues, pop-rock, punk e ska. Con questo album arriva dritto al cuore, da cantastorie di giorni passati, di ardenti passioni, di sogni infranti, di cuori spezzati, di gioie infinite, di tragiche sconfitte e giuste vendette. Con luialle tastiere,ai fiati,alle chitarre,al basso elettrico ealla batteria e percussioni. Apre la seratala giovane cantautrice, fra gli ospiticon il suo nuovo singolo e i due leader della Rino Gaetano Bande Alessandro Gaetano.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Cosa hanno in comune Eric Clapton, i Pink Floyd, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, i Deep Purple, Jeff Beck, John Mayer, Frank Zappa, Nile Rodgers e tante altre star? Una chitarra, la Stratocaster, inventata da Leo Fender negli anni 50 e diventata lo strumento più usato e amato da un mare di musicisti. In vent’anni di attivitàsi è trovato a suonare la musica di tutti quegli artisti per accorgersi che la Strato non solo è la sua chitarra d’elezione, ma anche il centro intorno al quale hanno ruotato quasi tutte le sue esperienze. Ecco quindi l’idea di celebrare questo strumento ormai storico con la musica dei chitarristi e gruppi che l’hanno resa la chitarra per eccellenza.Lombardi ha lavorato con tanti artisti, da Bob Clearmountain, ingegnere del suono di Bruce Springsteen e Rolling Stones, alle cantanti degli Chic, è stato apprezzato da Tommy Emmanuel per i suoi dischi di chitarra acustica e da Nile Rodgers per i suoi brani elettrici, oltre che da riviste internazionali come Acoustic Guitar, o come Vintage Guitar Magazine (che lo mette tra gli 8 chitarristi giovani più interessanti del 2018). Ha portato la sua musica in tour in Germania con la Acoustic Guitar Night, a Nashville alla Chet Atkins Appreciation Society, a Londra e a New York, e ha realizzato dischi per Peter Finger e Stefan Grossman. E’ in quartetto conalle tasiere,al basso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22«Da bambino volevo fare o il Papa o il subacqueo, vivere o sopra o sotto, in mezzo c’era un casino. A cinque anni mi fermai davanti a un negozio di strumenti musicali e volevo comprare una chitarra, ma mia madre non si lasciò convincere. Molti anni dopo la comprai proprio in quel negozio per scrivere le mie canzoni»: così si racconta, cioè, romano, classe 1985, che dopo il debutto del 2014 con "Può capitare a chiunque ciò che può capitare a qualcuno" è in tour invernale con il suo secondo album "Togliatti Boulevard", titolo che si rifà a viale Palmiro Togliatti, strada della periferia est romana fra Colli Aniene e Cinecittà: sono nove brani che raccontano storie nel nuovo stile del cantautorato della capitale (Calcutta, Carl Brave, Franco126...) fatte con profusione di sinth, tastiere e ritornelli molto orecchiabili, vedi il singolo “Nacchere”.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Lui si descrive così: «Calabi è il mio progetto solista, nato dalla necessità di esprimere la mia doppia anima: nella vita sono un fisico teorico, scrivo libri, insegno la matematica ai bambini attraverso il linguaggio universale dell’estetica, poi faccio il cantautore». Qualcuno ha definito il bergamascocome “lo scienziato indie”, dopo che i suoi brani sono stati inseriti nella playlist “Indie Italia” di Spotify, ma lui, che ha scelto il suo nome d’arte dal fisico Eugenio Calabi (laureato al MIT, ha insegnato all’università della Pennssylvania, è uno dei padri della teoria delle stringhe), ha ispirato al prof la sua vita parallela. Le sue canzoni sono caratterizzate da una perfetta alchimia tra il suo cantautorato, caldo e avvolgente, e la produzione elettronica di, già suo compagno nei Plastic Made Sofa, che le veste di un abito pop colorato e moderno.Parliamo di “Bleu”, l’ultimo singolo che ha pubblicato: «“Bleu” è nata dalla fine di una relazione, in un momento in cui mi sono trovato sospeso, una sensazione strana che non sapevo come affrontare, mi sentivo senza corazza. Parla di me, di una storia durata anni con cui sono cresciuto e diventato adulto ma che ad un certo punto è finita. L’ho scritta in 2 minuti. Ce l’avevo dentro la pancia, è uscita di botto così… non so neanch’io di preciso. Però sono convinto che per un artista un momento difficile o qualcosa che ti crea inquietudine rappresenti sempre anche un’enorme fonte di ispirazione, una sorgente di creatività».Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22On the road dal lontano 2000, la band deicontinua a proporre il suo saporito mix di rock e pop ed è in tour per offrire i suoi hit e i brani del nuovo e settimo album “Testa o Croce”, uscito a ottobre. Il vocalist, pianista e leader, i chitarristi, il bassistae il batteristafiniscono il tour proprio oggi, per riprenderlo a primavera e concluderlo all’Arena di Verona, dove hanno fatto un sold out nel 2012. Le canzoni del disco sono nate in maniera abbastanza insolita, cioè da una serie di incontri avuti da Silvestre, milanese, 41 anni, con persone qualunque, con le quali apriva un dialogo per conoscere il loro passato: da quelle storie si è ispirato per poi scrivere i brani dell'album.Non troverete niente di rivoluzionario nel live del gruppo: i Modà, che hanno girato l’Italia, l’Europa e l’America, hanno scelto consapevolmente di restare sulla loro linea, di non strafare, di essere fedeli a una formula che ha sempre funzionato e che il suo fedele pubblico si aspetta. Come dice e scrive Kekko nella canzone che dà il titolo al disco, «testa o croce non esiste se decide il cuore». Chi ricorda il loro album del 2011 “Viva i romantici” rimarrà più che soddisfatto dalla decisione della band.PalaSport, piazzale dello Sport 1, ore 21Lo slogan stavolta è «Facciamo rete per l’Amazzonia», come il Papa ha più volte annunciato, e il Concerto di Natale, ora alla sua ventisettesima edizione, vi aspetta oggi all’Aula Paolo VI del Vaticano, quella dove Papa Francesco tiene le sue udienze. Se non potete andarci niente paura, il 24 dicembre va in onda in prima serata su Canale 5, con replica a Natale nel pomeriggio. Vi aspetta il consueto cocktail di pop, rock, soul e tanti altri generi, e come al solito saranno sul palco artisti di tutto il mondo, dall’americanoall’inglese(quella di “Total Eclipse of the Heart”), dalla scozzese(diventata famosa alla terza edizione del Britain’s Got Talent) agli italiani, il vincitore dell’ultimo Sanremo, il chitarrista, il tenore. E ancora, dalla Francia arriverà, dall’Equador, dagli Stati Uniti il, l’orchestra sarà quelladiretta e orchestrata da Renato Serio e, e non mancheranno la, ildella parrocchia di San Barnaba, il gruppo vocale dell’e altri ospiti a sorpresa.Aula Paolo VI, Vaticano, ore 18«Fulminacci esiste da vent’anni ma non è nessuno, suona da dieci, fuma da tre, ha sonno da giorni e non ricorda se ha messo il sale nel sugo»: ecco come alcuni mesi fa si riassumeva, uno dei più agguerriti e originali nuovi cantautori romani, cioè, classe 1997, che ovviamente viene dalla periferia e che stasera torna in concerto allo Spazio Rossellini. Come Tommaso Paradiso, Calcutta, Motta, Coez, Franco 126 e tanti altri, è un artista di rottura, libero, brillante, cinico ma poetico. Qualcuno lo definisce un giovane vecchio, ma lui spiega che «già da piccolo non credevo alle stronzate dei grandi». Fulminacci è uno che racconta il mondo di oggi, adora Jovanotti e Daniele Silvestri, si fa sempre molte domande, e basta ascoltare il suo album “La vita veramente”, con il quale ha vinto la Targa Tenco 2019 per l’Opera Prima, per capire che canta e pensa nel modo giusto e descrive quello che sente e quello che prova, e racconta come fa a vivere in maniera onesta. In uno dei brani del disco, “Una sera”, spiega che «la vita diventa un mestiere». Nel disco parla di amori e rincorse, di tangenziali e gite, tradimenti e caffè, sigarette, ascensori e semafori, insomma della vita. Se non l’avete già sentito andateci, imparerete come guardare davvero la realtà. Apre la serata, romano di origini capoverdiane, cantautore di 24 anni: presenta il suo primo album "Naked Thoughts", mix di soul, pop e melodia cantato in inglese con un sapore internazionale.Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58, ore 21I dieci musicisti dellaoffrono il meglio della musica on the road: il loro mix di combat rock, hip hop, ska, reggae è travolgente, difende le minoranze in lotta, è incazzato ma fermo, violento solo nel sound e nelle parole. E’ una vita che la mitica formazione, nata nel lontano 1981 nei cantieri romani, è protagonista di concerti e di iniziative di solidarietà per popoli oppressi, e dopo l’addio di, vocalist e chitarrista scomparso un anno fa (è stato un dolore perdere la sua energia, e il live di stasera è dedicato proprio a lui), i Bassotti continuano a riproporre il loro ruspantissimo mix.Se non li avete mai sentiti live vi manca un pezzo fondamentale della musica made in Italy, se li avete già sentiti avrete voglia di ascoltarli di nuovo, visto che è passato un pezzo dalla precedente performance. Mettetela come vi pare, ma la Banda Bassotti, che da quasi quarant’anni suona dappertutto (Messico, Cuba, Venezuela, Argentina, Francia, Irak, Spagna, Salvador...), è forte per davvero.Sono in tanti, ma è un vero e proprio dovere citarli tutti: il vocalist, i trombettisti, i trombonisti, il sassofonista, il chitarrista, il bassistae il batteristaci sanno fare, e l'appuntamento è da non perdere assolutamente. In scaletta i brani dei loro album, da “Figli della stessa rabbia” a "Amore e odio", "Vecchi cani bastardi", "Viento, Lucha y Sol", fino all'ultimo cd "Banditi senza tempo", uscito nel 2014. Con loro è ospite, annata 1963, cantautore, chitarrista e produttore spagnolo di lingua basca, fondatore della band ska punk Kortatu e del gruppo crossover Negu Gorriak.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 22, all’anagrafe, napoletano cresciuto in Calabria, 33 anni, è un cantautore dalla vena pop, dai testi semplici e diretti, che cercano di fare poesia in maniera forte ma non pesante. Dopo una candidatura ai David di Donatello per la colonna sonora del film "Smetto quando voglio", il suo album di esordio "I piedi sul Cruscotto", del 2014, ha dato il via a un vero e proprio fenomeno di passaparola. Lo scorso anno è arrivato il secondo cd “Tormentone”, seguito in primavera dai singoli “Distrutto” e “Tropea”, e i tormenti scritti e cantati da lui sono diventati la colonna sonora di tanti ascoltatori, affezionatissimi e sempre in prima fila ai concerti. Oggi arriva con il suo “Finetormentone Tour”.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22«Ogni mia canzone è carne viva, te la presento cruda, battuta al coltello, pezzo dopo pezzo: una proposta che non è fuori dal mondo, solo fuori dallo schema. Neanche gli algoritmi sanno dove collocarmi. Sono difettoso, sono un prendere o lasciare, ma il mio disco è il giorno che non ne puoi più di marmellate»: così il cantautore, musicista, scrittore e showman, piemontese di Nizza Monferrato, 50 anni, già con la band Bachi da Pietra) presenta il suo ultimo album “Carne cruda a colazione”, disco indigesto ai vegani però forte, lucido, tosto, indubbiamente di carattere. «Vengo dal rock’n’roll e dal blues sempre per vie traverse», dice lui, e ha ragione perché nelle dieci canzoni c’è un po’ di tutto ma ben distribuito e nelle dosi giuste.E’ un personaggio che ne ha fatte di tutti i generi: ha sei album alle spalle, e citiamo un esempio che fa intravvedere uno dei mille angoli nei quali si muove, un reading e spettacolo intitolato “L’arte del selfie nel Medioevo”. E’ un’analisi e un percorso nelle “Rime Petrose” di Dante Alighieri, nelle quali il sommo poeta «si fa un selfie preso male: è solo, in balia di un clima ostile, assediato dall’amore ossessivo per una donna di nome Petra, che non è Beatrice, e che infatti non salva bensì condanna al supplizio». Insomma, il Dante che non avresti mai visto. Non vi viene la voglia di sentire come Succi canta le sue riflessioni?Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Torna, banjoista, chitarrista e bandleader, per raccontare la storia del dixieland, il jazz nato a New Orleand e cresciuto fra Chicago e New York dagli anni '20 agli anni '60. Fedele allo stile degli All Stars del chitarrista e banjoista Eddie Condon, Patruno lo fa con il suo(lui al banjo,alla cornetta,al clarinetto,al pianoforte,al contrabbasso,alla batteria e il vocalist) proponendo un repertorio legato al jazz tradizionale.Musicista, attore di cabaret, teatro e cinema, leader di diverse band, autore di musiche per cinema e teatro, crotonese, annata 1935, Patruno ha cominciato negli anni 50 e da allora ha suonato con tante star, come Albert Nicholas, Joe Venuti, Bill Coleman, Wingy Manone, Bud Freeman, Teddy Wilson, Peanuts Hucko, Bob Haggart, Dick Cary, Jimmy McPartland, Eddie Miller, Yank Lawson, Billy Butterfield, Wild Bill Davison, Barney Bigard, Pee Wee Erwin, e non solo: fra le sue tante avventure ha scritto con Pupi Avati la sceneggiatura di “Bix”, il film che racconta la storia del leggendario trombettista Leon Bismark Beiderbecke, presentato al festival di Cannes nel 1991.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Il sassofonista Charlie Parker, scomparso nel 1955 a New York, era nato a Kansas City nel 1920, e oggi, con un breve anticipo sul centenario della sua nascita, l’altosassofonistagli rende omaggio con l’album e il concerto “Charlie Parker With Strings”, nel quale interpreta i brani più celebri di The Bird con ladiretta da. E’ una splendida iniziativa, che verrà replicata nel 2020, ma nel frattempo Zazzarini e Orchestra presentano dal vivo il materiale del doppio cd.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22La cantautrice romana, che l’anno scorso aveva presentato il suo primo album “Sette giorni su sette”, è innamorata di musica d'autore e brasiliana ma anche del blues, del soul e del funk, e con la sua nuova formazione,, propone brani tradizionali soul, funk e blues affiancati ad altri più moderni, il tutto in chiave acustica in una dimensione a due voci. Al suo fianco il vocalist e chitarristae il percussionistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22"A Soul Experience" è il nuovo album nonché un percorso nella soul music dalle origini a oggi, da Aretha Franklin, Stevie Wonder e Otis Redding a Lenny Kravitz, Randy Crawford, Chaka Khan, il tutto condito da blues, gospel, spiritual e funk: lo propone live laguidata dalla vocalistnella sua formazione originale, conalle tastiere,o alla chitarra,al basso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22DOMENICA 15 DICEMBREBrasiliana di Belo Horizonte, la vocalist e cantautricevive da anni in Italia, il suo repertorio va dal jazz allo choro, dal baião al samba e alla bossanova, e stasera, per la rassegna “Jazz Voice Anatomy”, presenta dal vivo il suo nuovo album "Entre Cordas", tra le corde, frutto del suo lavoro con il connazionale, vocalist, chitarrista e fra gli autori contemporanei più promettenti, e con il pianista, che vive in Spagna ma frequenta da sempre la musica popolare brasiliana oltre al jazz. La collaborazione fra Mel e Fred nasce quattro anni fa in una radio di Rio de Janeiro: erano ospiti di un programma sulle nuove voci d’autore, e l’album è il frutto del lavoro fra loro due e Marcelli.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Serata speciale nella quale il repertorio della band dei(il chitarrista e vocalist, il bassistae il batterista) è arricchito da un lungo elenco di brani natalizi, arrangiati e rivisitati con lo spirito rock della band. Durante il concerto i Desert Boots ospiteranno sul palco il pianista Paolo Iurich e uno special guest a sorpresa. In scaletta i grandi successi del rock, tutti brani che hanno raggiunto il primo posto in classifica. I Desert Boots suonano insieme da una ventina di anni e da sempre hanno amato i brani dei Creedence Clearwater Revival.Big Mama, vicolo S, Francesco a Ripa 18, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e offre una lezione di ballo a cura della scuolae il live dei, che recuperano atmosfere e emozioni della musica americana degli anni ’50 e ’60: romantiche ballad e scatenati rock and roll per il trio, le cui voci si miscelano con gli strumenti che suonano: pianoforte (), contrabbasso () e batteria (). In repertorio molti pezzi noti e vere e proprie chicche d’annata che gli ascoltatori saranno lieti di scoprire, più una serie di brani inediti che sembrano uscire direttamente da un juke box dell'epoca.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22E’ un appuntamento fisso della domenica l’del club del Pigneto, laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassista, in programma ogni due domeniche. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana. Più di una jam session, una vera e propria scuola di musica a palco aperto dove non mancano le incursioni di chi balla il lindy hop.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Un duo che interpreta brani prettamente new soul e ne fa delle piccole perle con arrangiamenti insoliti:i (voce & chitarra) e(batteria & synth) hanno un ampio repertorio, con brani che vanno da Erykah Badu a Amy Winehouse fino ai Radiohead.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30