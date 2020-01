Concerti a Roma: da Niccolò Fabi alla storia di Chet Baker, dal rap di Rkomi al Cacio e Pepe Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladel batterista, americano di Atlantic City, ripropone un nuovo progetto: è la formazione che vedealla tromba,ai sax, i chitarristialle tastiere e al synth eal contrabbasso. Suonano tutti i loro nuovi brani con arrangiamenti conditi anche da un pizzico di elettronica: otto musicisti che travalicano i limiti della musica improvvisata, in un'avventura verso l'inatteso nel potente mondo del jazz.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Per gli appuntamenti di “Retape” tripla serata al Parco. Sul palco ci sono(è, rapper e autore romano classe 90, che si muove fra chitarre elettriche e rock ed è tagliente e sicuro),(in arte, è nato a Roma nel 1991, ha cominciato come artista di strada e nei locali, scrive le sue storie, che poi sono le storie di tutti, viene da X Factor 13 e propone il suo primo singolo “Cornflakes”) e(sono, romani, 26 anni, il cui nome d’arte nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario dove potersi isolare, e il loro ultimo singolo s’intitola “Enfasi”).Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Ilguidato dal chitarrista, conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria, propone un repertorio che comprende brani originali e riletture di grandi standard del jazz di autori come Charlie Parker, Charlie Mingus e Thelonious Monk, il tutto con un sound moderno per un concerto all’insegna dell’interplay, fra blues e bebop.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Musica/ belo all’AlexanderplatzUno degli one man band più coinvolgenti e scatenati d’Europa è il belga, che propone serate rock “ad alto voltaggio”, come ogni one man band che si rispetti. Big Horse si autodefinisce «un wild'n' primitive rockabilly one man band istrionico e selvaggio, di quelli che quando li ascolti dal vivo non puoi fare a meno di scatenarti». Armato di voce, chitarra e tanti pezzi di batteria, costantemente in tour, il musicista arriva di nuovo in Italia con il suo mix di cover di mille diverse provenienze.Trenta Formiche, via del Mandrione 3, ore 22“Aquarela do Jazz” è il duo formato da(voce, chitarra e pandeiro) e dao (pianoforte, rebolo e tambourine), uniti da due grandi passioni, il jazz e la musica brasiliana. Dopo diversi viaggi tra New York e Rio de Janeiro per approfondire le basi, i due hanno dato molti concerti in Italia ma anche a Rio (nel 2011 e nel 2019 insieme a Ana Costa), a Tel Aviv e Gerusalemme (per l’International Jazz Day) e così via. Il repertorio va dagli standard più noti del jazz alla Música Popular Brasileira, e ai classici della bossanova, toccando i suoi più importanti interpreti e compositori, insieme ai brani inediti scritti dai due artisti.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Quali colonne sonore hanno accompagnato la nostra vita? Tante, e ce le riassume il pianistanel suo "Cinema in musica", che porta in palcoscenico un viaggio tra immagini e suoni. Il musicista suona le musiche prese da settant’anni di film, che vanno dallo sguardo criptico di Humphrey Bogart in “Casablanca” (1931) alla poesia di Roberto Benigni in “La vita è bella” (1997), passando attraverso il ghigno di De Niro, il west di Sergio Leone, la malinconia di Massimo Troisi. Le parole degli attori lasciano spazio alle note di un pianista che intreccia l'una all'altra più di trenta colonne sonore.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il jazz incontra l’Oriente: è "Shanti Project", progetto nel quale(sax soprano, clarinetto basso, flauto) conal piano,al contrabbasso ealla batteria e percussioni, si ispira all’Oriente riprendendo dalla musica indiana alcune atmosfere musicali e soprattutto il lato spirituale. Ne risulta una musica molto comunicativa, tra jazz e word, nello stesso tempo immediata ma profonda, capace di evocare atmosfere ora più pacate e meditative, ora più energiche e dinamiche, ma sempre intense. Il repertorio, interamente basato su composizioni originali, è caratterizzato dall'uso del clarinetto basso, del sax soprano e dei flauti, e riserva ampi spazi alla libera improvvisazione.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22E’ interessante la storia della vocalist, siciliana di Agrigento che ha frequentato per lungo tempo il jazz, ha cambiato strada decidendo di esplorare il mondo pop, ha avuto successo con l’album "Intimate" (che, fatto curioso, l'ha resa famosa non in patria ma nella Corea del Sud) e adesso presenta in tour il suo nuovo disco "Le parole hanno un'anima". E’ il frutto di un lungo lavoro cominciato nel 2016, quando Chiara vinse al Premio Bianca D'Aponte due premi molto prestigiosi che la invogliarono a scrivere da cantautrice, pensando le sue musiche con testi in italiano. Lo presenta live con gli arrangiamenti del pianista jazz, che da' all'album un'atmosfera fra acustico e vintage,.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Un viaggio musicale che farà rivivere le atmosfere della Broadway degli anni 40’, quando il jazz era la colonna sonora dei più acclamati musical. Il repertorio, che porta la firma dei più celebri autori di questo genere (George Gershwin, Rodgers & Harts, Cole Porter e così via) è arrangiato e diretto da. La sua big band di 20 elementi e la vocalistrestituiranno fedelmente il sound di quel periodo trascinando il pubblico a ritmo di swing in un’epoca lontana e indimenticabile ma capace di affascinare e conquistare ancora oggi.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la formazione del vocalist e chitarrista, conal mandolino eal basso e alla batteria. Gli appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e partecipare.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Un omaggio alla grande tradizione del jazz, dallo swing all’hardbop, tra famosi standard e brani dei grandi songbooks americani del ‘900: è la proposta del trio del pianista, conal contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Il trombettista. vocalist e compositore Chesney Henry "Chet" Baker Jr, nato a Yale, Oklahoma, il 23 dicembre 1929 e morto a Amsterdam il 13 maggio 1988 a causa di una lunga e brutta storia di droga (cadde o fu scaraventato giù dalla finestra di un albergo), è stato un grande musicista e un grande amico di tutti per lungo tempo. Noi lo ricordiamo negli anni Sessanta alla Bussola di Focette, dove dopo splendidi live nel jazz club del locale di Sergio Bernardini scendeva al ristorante per un piatto di spaghetti e si faceva a gara per sorregerlo appena traballava fra i tavoli. Lo ricordiamo in tante altre occasioni, quando suonava nel festival, quando snocciolava i suoi brani non solo con la tromba ma più semplicemente con voce e pianoforte, quando un anno prima della sua scomparsa diede i suoi ultimi e intensi concerti all’ormai scomparso Music Inn, ex tempio del jazz romano.Chet era Chet, la sua avventura faceva tornare alla mente quelle di altri leggendari musicisti in equilibrio fra creatività, genialità, originalità e crisi di astinenza, ma la sua umanità e la generosità con la quale regalava la sua musica erano indimenticabili. Era giusto celebrarlo non solo con vecchi dischi e vecchi racconti, e “Tempo di Chet”, sottotitolo “La versione di Chet Baker”, è uno spettacolo che lo fa mettendo insieme parole, immagini e musica e va in scena all’Auditorium da oggi al 21 gennasio.E’ una produzione del Teatro Stabile di Bolzano, nata dalla fusione e dalla sovrapposizione tra la scrittura drammaturgica die la partitura musicale curata e interpretata dal vivo da, e fa rivivere uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento rievocando lo stile lirico e intimista di un musicista tanto maledetto quanto simbolo di un’epoca. Paolo Fresu alla tromba e flicorno, conal piano eal contrabbasso, saranno le voci evocative di un cast formato da. La regia di Muscato modula l’incessante oscillare tra passato e presente che lascia affiorare fatti ed episodi disseminati lungo l’arco dell’esistenza di Chet Baker, da quando bambino suo padre gli regalò la prima tromba, fino al momento prima di volare giù dalla finestra di un albergo. Le scene sono di, i costumi die il disegno luci diParco della Musica, Sala Sinopoli, da oggi al 21 gennaio, ore 21L’appuntamento conclusivo dell’edizione 2019 del Premio De André è per stasera: all’Auditorium saranno presentati i finalisti, che per la sezione musica sono, e vengono da ogni angolo d’Italia.Il Premio è nato nel 2002 in una zona periferica di Roma, la Magliana, nella piazza che porta il nome del cantautore scomparso l’11 gennaio 1999: patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, supportato dalla Siae, organizzato da iCompany e con la direzione artistica di, è arrivato alla sua diciottesima edizione e da sempre ha lo scopo di stimolare, presso autori, compositori, interpreti ed esecutori esordienti, una creatività sperimentale, libera da tendenze legate alle mode del momento, al fine di favorire l’originalità e di ricercare e promuovere nuove forme di cantautorato, scrittura e pittura.Nel corso della seratariceverà la "Targa Faber”, già “Premio alla Carriera”: un nuovo riconoscimento per il cantautore romano, reduce dal successo del disco “Tradizione e Tradimento” e attualmente in tour. Agliandrà la “Targa Quelli che cantano Fabrizio”, già “Premio per la reinterpretazione dell'opera di Fabrizio”: il gruppo genovese ha registrato, per l’album tributo “Faber Nostrum”, la canzone “Amore che vieni, amore che vai”.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Si chiamano, come uno dei brani più popolari e famosi dell’epoca dello swing, composto nel 1925 da Ben Bernie e Maceo Pinkard, si sono messi insieme grazie alla passione e all’amore per il jazz di New Orleans e sono la vocalisto, il chitarristae il contrabbassista. Per loro (ma non solo per loro) la tradizione dixieland è stata nel ventesimo secolo il genere più brillante per tante band, quelle che diedero luce a musicisti come Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Benny Goodman, Bix Beiderbecke, Cole Porter, maestri ai quali la band si ispira.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22, riassunto in, è un bel progetto di(voce e percussioni),(voce e tastiere),(voce e chitarra),(basso),(voce e violino),(chitarre),(sax e flauto) e altri musicisti per tradurre in versione non napoletana una serie di brani che vengono da mezzo mondo. Perché la contaminazione e Napoli? La contaminazione implica un contatto fecondo ed è un motore di civiltà, perchè si impara sempre di più da chi viene da un’altra cultura che dai propri simili, e Napoli è un luogo simbolo dove la contaminazione ha potuto operare con vivacità, grazie alle sue radici antiche nei secoli: la città l’assorbe come una spugna, la metabolizza, la diffonde esportando napoletanità in tutto il mondo restituendo il messaggio di civiltà che ciascuno ha contribuito a creare. La band trasforma in blues “Oje vita, oje vita mia”, fa cantare “A’ Tazza ‘e cafè” da una Brigida che non è partenopea ma jamaicana, prende i "guagliune e’ malavita" di “Guapparia” e li fa sembrare i partner di Fred Buscaglione, e così via. La loro idea di fondere Napoli con il resto del mondo è affascinante, e dal vivo sono molto divertenti oltre che bravi. Arrangiamenti e contaminazioni sono ideate da Luigi Carbone.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Musicista, polistrumentista e ricercatore vocale, studioso e praticante di canto difonico (canto armonico), di vocalità sacra orientale (canto bizantino), i canto indiano negli stili dhrupad, kyal e qawwali, più altri stili antichi di canto indoeuropeo: tutto questo è, che a cinquant’anni dall’uscita di “Ummagumma”, l’album che è stato il vertice della produzione psichedelica dei Pink Floyd, lo rivisita e lo rilegge con la sua band. Per Mauro è una sfida e un sacrificio nel quale si mantiene viva l’attitudine sperimentale tipica della fine degli anni '60 inserendo i brani in un nuovo tessuto sonoro fatto di contaminazione fra sperimentazioni sonore attuali, improvvisazioni e le storiche canzoni del periodo a cavallo tra il passato psichedelico e la nuova via presa dal gruppo con l’uscita di Syd Barret. Sul palco sono parecchi: danza e voce con, la vocalist, l’elettronica e la chitarra di, le tastiere di, la batteria die il basso, la voce e la direzione di Mauro Tiberi.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21«Esistono solo due generi di musica: quella bella e quella brutta. Da noi trovate quella bella», diceva Duke Ellington, e il suo principio è la regola della vocalist, stasera in concerto per la rassegna Jazz Voice con "New York Guest", progetto nato dal suo incontro con il contrabbassista, che da anni vive e lavora nella Grande Mela. Con il chitarristae il batterista, Mimma propone un repertorio di standards jazz rielaborati con un sound moderno e originale.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22è una super band guidata dal pianista, conal contrabbasso ealla batteria, che propone due serate al club di via Ostia con uno special guest, il sassofonista, americano di Brooklin, 41 anni. Sanna è uno dei pianisti più raffinati del nostro jazz, che si è fatto strada non solo per tecnica o virtuosismo ma per il suo grande desiderio di ricerca. Ha debuttato nella discografia internazionale con “BrooklynBeat”, inciso a New York con Ameen Saleem e Dana Hawkins, ha suonato in più di 40 album e diviso palchi in giro per il mondo con diverse star. Dayna Stephens è cresciuto a San Francisco, ha studiato alla Berkeley High School e al Thelonious Monk Institute of Jazz, ha suonato con artisti come Kenny Barron, Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, Taylor Eigsti, Julian Lage, Eric Harland, Gerald Clayton e altri. Il collaudatissimo basso di Deidda e il drumming di Ciniglio fanno il resto.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani sera, ore 22Da stasera a domenica, da Eataly, arriva il, appuntamento dedicato a uno dei piatti storici della tradizione romana, e per la prima volta il food festival affianca alle ricette anche una ricca programmazione musicale costruita in collaborazione con il live club Na cosetta. Cantautorato, rock e performance da buskers: ecco la ricetta proposta dal direttore artisticoche stasera porta sul palco gli. Sono i fratelli, con il loro stile teatrale da artisti di strada: megafono sempre pronto, elmetto di sicurezza in testa, strumenti recuperati e creativi, tra cui anche un trapano e il manubrio di una bicicletta vintage, fabbricano le sonorità del loro pop-rock mediterraneo, con forti influenze tra cantautorato e folk.Domani è in scena l'attore e cantautore, artista che nel suo live show unisce parole, canzoni, ironia, irriverenza e un pizzico di dissacrante romanità: centrifuga tutto con arrangiamenti inusuali districandosi tra spinosi temi sociali e relazionali in cui è facile riconoscersi.E domenica tocca al mix di surf, rock'n'roll e twang pop dei: la band (, voce e basso;, chitarra;, batteria) unita dall'amore per gli anni '50 americani, per la libertà dei '60 inglesi e per la sperimentazione dei '70 italiani, offre brani originali in lingua madre e rivisitazioni spericolate di grandi successi.Per gli appassionati di cucina: tutti potranno imparare le basi della cucina romana e compiere l'impresa di realizzare una cacio e pepe da chef grazie al corso “La Cucina Romana” in programma venerdì 17 dalle ore 19 alle ore 22 tenuto da, chef della didattica di Eataly.Eataly, piazzale 12 Ottobre 1492, da oggi a domenicaprendono il nome dal protagonista del libro di George Orwell “1984”, Winston Smith, e lo usano in una sorta di gioco di parole. Sono un power trio di fuoriclasse: basso, batteria, tastiere e voci, dedito alla psichedelia e al culto dell’anarchia ancestrale. In realtà Enro Winstons è il clarinettista e polistrumentista, Rob Winstons è il bassistae Lino Winstons è il batterista, e i tre hanno trovato la sintonia perfetta in una nuvola fumosa di sonorità psico-jazz-garage, che con sensibilità contemporanea omaggiano il progressive rock inglese. Presentano il loro ultimo album “Smith”, uscito a maggio 2019. Aprono la serataTeatro Centrale, via Celsa 6, ore 21Le voci, la freschezza, la grinta, la passione di sedici giovani artisti per un percorso alla riscoperta della musica popolare del nostro paese: ecco “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici”, concerto spettacolo che torna all'Auditorium dopo il sold out della scorsa stagione. Un successo che ha visto il cd/book tratto dal live vincere la Targa Tenco. Il recital è un progetto diin collaborazione con, con la direzione artistica e gli arrangiamenti di, la regia die la partecipazione della stessa Tosca. Lo spettacolo vede come protagonista una nuova generazione di musicisti, cantautori e interpreti, riuniti per l’occasione in un collettivo chiamato: sono. “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” è nato a Officina Pasolini.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, stasera e domani ore 21Una rivisitazione e un omaggio ai grandi interpreti di origine italiana protagonisti della scena musicale americana degli anni 40 e 50, da Louis Prima a Dean Martin, Perry Como e naturalmente Frank Sinatra: è la proposta del vocalist, con lo swing e il jive come filo conduttore del repertorio di questi classici e con omaggi ai grandi swingers nostrani Natalino Otto, Renato Carosone e Fred Buscaglione. La band è formata dal pianista, dal trombonista, dal contrabbassistae dal batteristaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Il vocalistè uno dei migliori interpreti di black music, ha collaborato con tanti artisti, dal vocalist Bobby Kimball dei Toto a Hiram Bullock, Frank McComb, Mario Biondi, Fabio Concato, José Feliciano, Ron, ha vinto tanti premi, ha una voce potente e raffinata e offre un repertorio di black music e rock made in Usa, con brani di Steve Wonder, Huey Lewis, Michael McDonald, Neville Brothers, Tower of Power, Bill Whiters, Doobie Brothers, Hall & Oates e tanti altri. Stasera ritorna in concerto al club di Trastevere, e al suo fianco ci sono le voci dialla chitarra, il tastieristaal contrabbasso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Al Cotton Club oggi è di scena lo swing di, clarinettista e batterista alla testa della sua big band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il trombonista, il sassofonistaal pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30”Believe not Belong” è il nuovo album del quartetto del sassofonista e flautista, un lavoro che unisce le sonorità del jazz a quelle più prettamente black e soul. La formazione (al piano Wurlitzer,al contrabbasso ealla batteria) rielabora anche temi noti del repertorio degli american standard con un suono personale. L'utilizzo del piano Wurlitzer e di effetti elettronici richiamano suggestioni non comuni senza allontanarsi dalla musica afroamericana.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Per la serie “Zelo In Condotta” il cantautore torinese, annata 1987, è il nuovo ospite sul palco di Na Cosetta al fianco di. Lao, che mescola neo-blues, funk, soul e reggae, ha alle spalle qualcosa come 150 live, ha appena pubblicato i nuovi singoli “Tempesta” e “Ombra” e in combinazione con Forni e Carocci è pronto a dare spettacolo sul palco incrociando il suo repertorio con quello dei due colleghi. A seguire una serata speciale intitolata G5, cioè Guitar 5: alle chitarre di Francesco Forni e Luca Carocci si aggiungeranno quelle di. "Zelo in Condotta" è una serata unica, nella quale è possibile entrare in contatto con gli artisti, scoprire le loro influenze musicali, i percorsi artistici e personali.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il rapper, all’anagrafe(25 anni, da Calvairate, periferia di Milano, quartere che fa parte del Municipio 4 da cui deriva il suo celebre motto "Zona 4 Gang"), è in concerto con i suoi successi e i brani dei suoi album “Io in terra” del 2017 e “Dove gli occhi non arrivano”, uscito nel marzo scorso e entrato in testa alla classifica dei dischi più venduti in Italia. Il cd è un variegato mix di sonorità e melodie che s’intrecciano con lo scorrevole flow dell’artista, che si è riconfermato fra i più autorevoli della scena contemporanea: un album pop e allo stesso tempo complesso, un mix di malinconia e di nuovi mondi sonori, con tante partecipazioni: da “Blu”, singolo featuring Elisa che ha anticipato l’uscita dell’album, a “Mon Cheri” con Sfera Ebbasta, “Boogie Nights” con Ghali, “Impressione” con Carl Brave, “Visti dall’alto” con Dardust e “Canzone” con Jovanotti.«Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma in piacevole compagnia. Tengo molto alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare tutte le possibilità per offrire ai fan uno show davvero carico di emozioni», dice Rkomi, che accanto agli ultimi brani riproporrà i successi che hanno segnato il suo percorso musicale. Già allievo in una scuola alberghiera, più avanti barista, cameriere e lavapiatti, il rapper è oggi uno del protagonisti dell'hip hop made in Italy.Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, stasera e domani, ore 22La band toscana dei, sempre guidata dal vocalist e chitarrista, a conti fatti è un pezzo di storia della new wave e del post punk made in Italy, continua a fare tour e concerti e stasera presenta live il suo album “L’abisso”, uscito a dicembre 2018. E’ il ventesimo disco in studio della formazione, segue a due anni di distanza il precedente cd “Siberia Reloaded” (che era una nuova versione del capolavoro degli esordi) e prende il titolo da una obiettiva constatazione dell’inesorabile passare del tempo. «S’intitola "L’Abisso" perché io ci finirò dentro, visto che a maggio compirò 60 anni: entrerò ufficialmente nella vecchiaia, un abisso dal quale non si esce più», dice Fiumani, nato il 7 maggio del 1960, e la sua preoccupazione molto probabilmente è un po’ esagerata. L’unico membro della band originale, on the road dai primi anni Ottanta e passata attraverso scioglimenti e reunion, è proprio Fiumani, con il quale oggi suonano il chitarrista, il bassistae il batterista. Il gruppo, anche se gli anni corrono, ha ancora l’aggressività di una volta e sentirlo suonare dal vivo ve lo confermerà.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22La vocalist e compositricetorna in concerto con, grande sassofonista di livello internazionale con il quale ha condiviso tante performance in Italia e in Giappone, e propone un album importante, “The Beat Goes On”, nato nel 2014 e sviluppato ripercorrendo e ricostruendo musicalmente le atmosfere e le strade della Beat Generation. Antonini rende omaggio a poeti come Kerouac, Ginsberg, Corso, icone di un urlo di libertà che arriva dagli anni ’50 attraverso il jazz. Distribuito in Europa e negli Stati Uniti, il disco offre per la maggior parte brani originali, scritti dalla cantante sulle parole e sulle voci dei poeti e commentati da frammenti di registrazioni d’epoca. Quando è uscito l’album Elisabetta ha vinto il premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento. Con lei il sax di Bearzatti, il pianoforte e l’elettronica di, il contabbasso die la batteria diAlexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Nata nell’ottobre 2010 da un'idea di Luca Rizzo, laviene da Bracciano (di qui il nome) e ha la struttura di una big band tradizionale. In questi anni è cresciuta molto sia da un punto di vista strettamente musicale che nell'organico. Al primo cd “Mission Impossible” uscito nel 2012 sono seguiti altri dischi, molti concerti in importanti festival del jazz e collaborazioni con artisti come Claudio Corvini e Francesco Lento, e stavolta la formazione presenta il suo ultimo lavoro discografico, “Strike up the Band”. tutto dedicato agli arrangiamenti di Sammy Nestico, leggendario americano di Pittsburgh, 95 anni compiuti il 6 febbraio 2019, che ha cominciato, una vita or sono, scrivendo le partiture per la big band di Count Basie ed è uno dei più grandi arrangiatori della storia del jazz. Il progetto coinvolge, sia sul disco che dal vivo,, uno dei maggiori sassofonisti italiani. Sono tanti: cinque sassofoni (), cinque trombe (), quattro tromboni (), il pianista, la chitarrista, la contrabbassista, il batteristae la vocalistCotton Club, via Bellinzona 2, ore 22La sezione ritmica formata daalla batteria, daal contrabbasso e daal piano e all'organo accompagnao e sostengono la voce e la chitarra dell'unico Taxi Driver del blues romano,. Standard classici dei bluesman più importanti (Muddy Waters, Albert Collins, B.B. King ed altri) e brani originali si alternano nel ricco e coinvolgente repertorio della band.Charity Cafè, via Panisperna 68, stasera e domani, ore 22Una performance deiè sempre divertente: la band segna l’incontro di due epoche in una formazione sulla breccia da parecchi anni e che annovera dai vecchi testimoni come, voce e chitarra, e, batteria e voce (nel 1970 suonava con la mitica band dei Corvi) ai più giovani(contrabbasso e voce),(chitarra e voce) e(piano e voce). Stasera ripropongono un loro classico, una battaglia a tutto beat fra i migliori brani dei Beatles e dei Rolling Stones, ma nel menù non mancano gruppi della British Invasion (Kinks, Who, Animals, Them, Troggs), band italiane (Equipe 84, Rokes, Primitives, Caselli…) nonché un omaggio a Bob Dylan, al quale spesso dedicano un’intera serata intitolata “Mr. Tambourine Band”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22La sassofonista e vocalistoffre un omaggio a Gene Kelly con un viaggio attraverso le canzoni cantate e ballate nei film dei quali l’attore e ballerino, scomparso nel 1996, è stato protagonista: la serata offre un cocktail di brani, immagini, balletti e aneddoti legati alla sua figura. Con lei suonano la pianista e vocalistal contrabbasso ealla batteria, ma ci sono anche due bravissimi ballerini di tip tap,Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22«Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» : così tempo faha annunciato sui profili social il suo ritorno live nei teatri italiani, nel tour cominciato il mese scorso e che nel 2020 girerà l’Europa toccando Lugano, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo, Barcellona, Madrid e Lisbona. Stasera, con replica domani a furor di popolo, il cantautore romano offre le prime date del tour nel quale propone i brani del nuovo album “Tradizione e Tradimento”, uscito lo scorso ottobre, con la sua band nella quale fra gli altri militano il chitarristae il cantautore, che hanno prodotto il disco, e il bassistaIn scaletta troverete i nuovi brani, come “Io sono l’altro” (è l’ultimo singolo, dedicato all’empatia nei confronti del diverso: perfetto per svegliare la gente in un periodo nel quale i problemi in Libia e Medio Oriente lasciano prevedere nuovi flussi di immigrazione), “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta” e tanti altri, ma non mancheranno i successi della sua carriera, da “Lasciarsi un giorno a Roma” a “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Sarà un appuntamento doc, con un cantautore di prim’ordine che è sempre stato dalla parte giusta e non ha mai deluso il suo pubblico, fin da quando nel 1997 uscì il suo primo album “Il giardiniere”.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, stasera e domani, ore 21è un pittore, compositore e polistrumentista iraniano, più volte in Italia anche come partner del percussionista Nando Citarella: un artista i cui lavori si basano su un incontro di culture e di studi sui modi per comunicare, e chiama la sua musica “pittura sonora”. Stavolta è a Roma per presentare il progetto “Jazireh” parola persiana che significa isola. Qui l’isola è un’espressione multiculturale e non un isolamento dell’essere, vedi le tante isole all’interno del Mediterraneo, che bagna Europa, Nordafrica e Asia fino a connettersi con l’oceano Atlantico. Le sonorità arabe e persiane, con l’oud e la voce di Tadayon, si uniscono alle sonorità mediterranee, world e jazz di(duduk, zurne, sax, ethnic flute) e ai ritmi, alle percussioni e ai suoni elettronici dia.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21.30“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e dintorni. Stasera si torna negli anni Cinquanta con il vocaliste la band dei, cioè il chitarrista, il pianista e vocalist, il sassofonista, il bassistae il batterista. In scaletta le canzoni più famose di quel periodo, da “Diana” a “Put Your Head on My Shoulder“, “Oh Carol”, “The Great Pretender”, brani di Elvis Presley e colonne sonore di film come “Happy Days”, “Dirty Dancing”, “Grease” e così via. Prima della band lezione di ballo con la scuola romanaCotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Accanto alle repliche all’Auditorium di “Tempo di Chet. La versione di Chet Baker”, oggi due appuntamenti dedicati al trombettista scomparso. Alle ore 11 c’è l’incontro "L'importanza di chiamarsi Chet", con, il registae i critici Adriano Mazzoletti e: verrà analizzato il rapporto di Baker con l’Italia e l'influenza da lui esercitata sui nostri musicisti. Alle ore 18 proiezione del documentario "Chet is Back", alla presenza diCasa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 11 e ore 18Un dialogo improvvicato tra voce e chitarra, tra violino e armonica che viaggiano insieme: è il progetto del vocalist e croonere del vocalist, violinista e solista di armonica, che si muovono fra diversi stili della musica del sud e delle culture latine: un viaggio andata e ritorno dall’America all’Italia con brani di samba, bossanova, tango, boleros, zamba argentina, e alcune perle della tradizione popolare e cantautoriale napoletana e romana.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22«Accurati studi scientifici hanno dimostrato che ascoltare jazz standards reinterpretati dalle chitarre di, magistralmente accompagnato dal basso di Luca Pirozzi e dalla batteria di Pietro Iodice, porterà tantissima fortuna ai presenti»: così, rifacendo il verso a un famoso spot pubblicitario, si presenta il trio del chitarrista, già collaboratore di Lucio Dalla, Stadio, Luca Carboni, Fabio Concato, Grazia Di Michele, Mogol, Sergio Cammariere, Mariella Nava, Mango, Samuele Bersani, Renato Zero, Michele Zarrillo, Gatto Panceri, Andrea Morricone e molti altri.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30E’ un appuntamento fisso della domenica l’del club del Pigneto, laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassista, in programma ogni due domeniche. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana. Più di una jam session, una vera e propria scuola di musica a palco aperto dove non mancano le incursioni di chi balla il lindy hop.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22