Il 5 e il 6 gennaio si chiudono le Feste ai Musei Capitolini con i concerti a cura di Roma Tre Orchestra

In musica gli ultimi due giorni delle Feste ai Musei Capitolini con una serie di concerti a cura di Roma Tre Orchestra. Sabato 5 e domenica 6 gennaio si conclude la manifestazione

Nel week-end l'arte si anima

promossa da Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Pagine classiche e operistiche accanto al genio di Wolfgang Amadeus Mozart, alle note delle più famose colonne sonore del cinema e di alcuni capolavori firmati Disney. L'inizio è previsto per il 5 gennaio dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) con i Musei Capitolini che, durante l'apertura straordinaria serale, faranno da scenario alle esibizioni dei giovani musicisti appartenenti alla Roma Tre Orchestra. Con la cifra simbolica di un euro o gratuitamente con la Mic Card il pubblico potrà anche visitare il museo e le mostre temporanee.



Si comincia alle 20.15 nell'Esedra di Marco Aurelio con l'esibizione Mozart - Gala ai Musei Capitolinì (in replica alle ore 23). Sotto la direzione del Maestro Luca Incerti, Francesca Bruno, Paolo Lamagna, Andrea Puccetti e Marta Nizzardosi alterneranno per restituire una selezione da concerti solistici per flauto, fagotto, corno e clarinetto. Alle 20.45 nella Sala Pietro da Cortona all'interno della Pinacoteca Capitolina si ascolteranno le voci di Chiara Polese e Sofia Pezzi accompagnate al pianoforte da Massimiliano Tisano, con le arie tratte dall'opera Don Giovanni. Alle 21.30, sarà Palazzo Nuovo a ospitare l'esibizione della Roma Tre Orchestra Ensemble. Prima del gran finale nell'Esedra di Marco Aurelio, nuovo passaggio in Sala Pietro da Cortona alle ore 22.15 con Axel Trolese.



Il 6 gennaio sarà il Museo di Roma ad accogliere le famiglie a passeggio per il centro proponendo il concerto Steam Quartet incontra Roma Tre Orchestra. La musica da cinema per tutte le età eseguito dal quartetto d'archi composto da Eunice Cangianello, David Simonacci, Lorenzo Rundo e Elisa Astrid Pennìca. L'esibizione gratuita per i residenti a Roma e Città metropolitana prenderà vita alle ore 11.30 e si rivolgerà al pubblico di ogni età proponendo brani tratti dalle celebri colonne sonore dei capolavori del cinema classico, da La Stangata a Star Wars. Per i più piccoli un focus dedicato al cinema Disney con gli omaggi ai grandi classici dell'animazione come Cenerentola, Pinocchio, Aladdin e Il libro della giungla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA