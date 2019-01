Con un omaggio a Domenico Modugno riprendono i concerti al Leonardo da Vinci

Con un omaggio, tra gli altri, a Domenico Modugno, dopo la pausa per le festività, all'aeroporto di Fiumicino, su iniziativa della società di gestione Aeroporti di Roma in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è ripresa oggi la rassegna

Santa Cecilia al volo".

La nuova stagione, la quarta, fino a giugno, propone concerti ed eventi di grande qualità artistico-musicale e del tutto unici in Italia che siano mai stati organizzati prima in un aeroporto. L'intrattenimento musicale e culturale d'eccellenza è infatti parte integrante dell'impegno di Adr nell'offrire servizi di qualità ai viaggiatori durante la permanenza nello scalo.

Ad esibirsi, come ormai consuetudine, sull'insolito

palcoscenico

del Leonardo da Vinci, i giovani talenti e artisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E così oggi, ad aprire la seconda fase della stagione di concerti con

Giocando con la Musica

, è stato il Quint'Etto d'archi (due violini, una viola, un violoncello e un contrabbasso) formato da professori dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il programma, anche in chiave ironica e con siparietti con i passeggeri invitati a ballare, ha visto un alternarsi di musica classica, con un medley che ha compreso brani di Bacharach, Vivaldi e Bach; rock, con Elvis Presley, pop, con Michael Jackson ed Alvaro Soler, e la canzone italiana con un omaggio a Domenico Modugno («Volare» e «Tu sì 'na cosa grande pè mme»). Le note musicali e la bravura del Quint'Etto, che suona regolarmente per le più prestigiose istituzioni concertistiche ottenendo successo di pubblico e critica ad ogni sua performance, hanno inevitabilmente calamitato l'attenzione di molti passeggeri in transito che, prima di raggiungere le uscite di imbarco, hanno seguito il concerto e non hanno peraltro perso l'occasione per scattare foto e fare video con tablet e smartphone.

