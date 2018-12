Il 2 gennaio le high school americane in concerto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e a San Giovanni dei Fiorentini

Dopo la festa musicale della Rome Parade al Tridente il pomeriggio del primo dell’anno, il festival organizzato a Roma per Capodanno continua con i concerti tenuti da alcune formazioni musicali composte dagli studenti delle high school americane più prestigiose. Martedì 2 gennaio doppio appuntamento col repertorio corale, cameristico e sinfonico in due cornici culturali e sacre ad hoc della Capitale. Si comincia alle 18 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Sala della Guerra) con la Shawnee Mission East High School proveniente da Prairie Village, Kansas, che si esibirà prima con l’organico Wind Ensemble, composto di ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni che proporranno il loro tradizionale programma di festeggiamenti e, a seguire, con la formazione Jazz Band della scuola, che interpreterà musica scritta da Count Basie, Bennie Moten, Charlie Parker e molti altri. La staffetta passa alle 20 alla Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini che ospita tre formazioni: due della Lambert High School della contea di Forsyth, in Georgia; la terza della Schurr High School della California del Sud, con l’organico “Spartan Legion”.



Obiettivo della Destination Events, che da anni porta nella Capitale formazioni internazionali e che organizza la parata musicale di Capodanno a Londra, è quello di vivere e far vivere un’esperienza collegata alla condivisione culturale di mondi lontani, in repertori internazionali diversificati, all’interno di una cornice artistica unica al mondo. L’ingresso ai concerti è libero a tutti fino ad esaurimento posti.

