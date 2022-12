Concerti 2023, Maneskin, Blanco, Vasco e star internazionali: tutta la musica dal vivo che ascolteremo in Italia

L’ultimo nome che è andato ad aggiungersi alla lista è quello dei Maroon 5. La band da oltre 140 milioni di copie vendute a livello mondiale tornerà in concerto in Italia domenica 18 giugno 2023, a Firenze: è il primo grande annuncio dell’edizione 2023 del Firenze Rocks, il festival ospitato da ormai qualche anno a questa parte dalla Visarno Arena del capoluogo toscano. I biglietti saranno in vendita dalle 12 di questo venerdì, 16 dicembre. Giusto in tempo per farli trovare sotto l’albero ad amici o parenti. Intanto a una settimana dall’ufficializzazione della sua partecipazione in gara tra i big al Festival di Sanremo 2023 Ultimo annuncia due nuove date del tour negli stadi della prossima estate: l’1 luglio si esibirà allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e ha aggiunto una terza data all’Olimpico di Roma in programma il 10 luglio, dopo il sold out di quella dell’8 luglio (si esibirà nella Capitale anche il 7, poi il 17 e il 18 dello stesso mese salirà sul palco di San Siro, a Milano). E ora cresce l’attesa per gli annunci dei Guns N’Roses (di nuovo in tour in Europa il prossimo anno) e Beyoncè.

Era da anni che non si vedevano calendari estivi così affollati per gli stadi e le arene italiane. Che dopo i due anni di stop legati alla pandemia e una stagione di ripresa come quella di quest’anno – con tutte le difficoltà del caso – si preparano ora a tornare a ospitare non solo i grandi show dei protagonisti del pop-rock italiano, di nuova generazione e no, ma anche quelli delle grandi stelle della musica internazionale. La caccia ai biglietti è partita già da un po’, tra resse virtuali e sold out istantanei. Ne sanno qualcosa i fan italiani dei Coldplay, che hanno fatto a gara per assicurarsi i biglietti per assistere ai sei concerti della band di “Viva la vida” in programma a Napoli (il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona) e a Milano (il 25, 26, 28 e 29 allo Stadio San Siro), andati tutti sold out a poche ore dall’apertura delle prevendite. Ma l’elenco delle proposte è lunghissimo.

Concerti a Roma nel 2023

Roma rialza la testa dopo anni di crisi e punta a rubare a Milano il primato (già l’estate del 2022 ha segnato il sorpasso della Capitale sul capoluogo lombardo a livello di biglietti venduti per i concerti: 2 milioni in tutto, grazie ai due show di Vasco al Circo Massimo, ma anche a quelli dei Maneskin, di Ultimo, di Renato Zero, sempre al Circo Massimo, e poi Venditti e De Gregori, Marco Mengoni, Cesare Cremonini all’Olimpico, e Rock in Roma a Capannelle). La prima data in calendario all’Olimpico, per ora, è quella di Gazzelle, che il 9 giugno si esibirà per la prima volta in carriera nello stadio della sua città. Il 16 e 17 giugno sarà la volta di Vasco Rossi, che torna all’Olimpico a distanza di quattro anni dagli ultimi show nello stadio capitolino. Due date anche per Tiziano Ferro, in concerto a Roma il 24 e 25 giugno. Il 4 luglio all’Olimpico sarà la sera di Blanco, che subito dopo lascerà lo stadio a Ultimo. Il 12 luglio arriveranno i Depeche Mode, con l’anteprima del loro mini-tour italiano, che farà poi tappa il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 16 al Dall’Ara di Bologna). Anteprima romana anche per i Muse, attesi all’Olimpico il 18 luglio e a Milano quattro giorni dopo. Ligabue si esibirà invece prima a San Siro, il 5 luglio, e poi nove giorni dopo, il 14, arriverà all’Olimpico. E ancora Maneskin, il 20 e 21 luglio, e Pinguini Tattici Nucleari, che passeranno per l’Olimpico con il loro primo tour negli stadi il 23 e 24 luglio.

E non finisce qui. Se l’Olimpico sarà l’epicentro della musica live della Capitale nell’estate del 2023, le altre location non resteranno a guardare. Al Circo Massimo il 21 maggio sarà Bruce Springsteen a inaugurare la stagione. Il 5 agosto toccherà agli Imagine Dragons, rock band tra le più amate degli ultimi anni. E secondo indiscrezioni si esibirà nell’antico stadio romano anche Cesare Cremonini, forte degli oltre 60 mila spettatori degli show di quest’anno, tra Olimpico e Palazzo dello Sport. Al Rock in Roma a Capannelle già annunciati Salmo (13 luglio) e gli Arctic Monkeys (16 luglio).

Concerti a Milano nel 2023

Allo stadio San Siro di Milano passeranno, oltre ai Coldplay, ai Depeche Mode, a Ligabue e ai Muse, anche gli stessi Tiziano Ferro (15, 17 e 18 giugno), Pinguini Tattici Nucleari (11 e 12 luglio), Ultimo (17 e 18 luglio), Blanco (20 luglio) e Maneskin (24 luglio e 25 luglio), anche Marco Mengoni (8 luglio). All’Ippodromo Snai di San Siro si esibiranno invece Motley Crue e Def Leppard (20 giugno), l’ex Oasis Liam Gallagher (1 luglio), Iron Maiden (15 luglio) e The Weeknd (26 e 27 luglio).

Le star internazionali

Il Lucca Summer Festival, tra le principali realtà italiane per quanto riguarda i festival estivi, non resta a guardare: già annunciato un esplosivo show dei Kiss con il loro ultimo tour (29 giugno). E poi Placebo (13 luglio), Blur (22 luglio), Simply Red (1 luglio), One Republic (16 luglio). Tornano in Italia anche i Rammstein, allo Stadio Euganeo di Padova l’1 luglio, e Sting, che sarà l’11 giugno a Mantova, il 12 luiglio a Nichelino (Torino) e il 14 a Roma. E se il Teatro Antico di Taormina ospiterà il 3, 5 e 6 agosto tre show di Eros Ramazzotti, alla RCF Arena di Reggio Emilia arriva il pop di Harry Styles (22 luglio) e il blues di Zucchero (9 e 10 giugno).