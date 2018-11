Con Pappano sul podio il pianista Daniil Trifonov affronta il “famigerato” Rach 3

Il ventisettenne pianista Daniil Trifonov sarà giovedì 8 novembre (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia ore 19.30, repliche venerdì 9 novembre ore 20.30 e sabato 10 novembre ore 18.00) alle prese con l'interpretazione del Concerto n. 3 di Rachmaninov, il

con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano. A ventisettenne anni Trifonov è uno dei pianisti più acclamati al mondo, amato da pubblico e critica, ammirato da musicisti del calibro di Martha Argerich che dice di lui di non aver mai sentito niente di simile e afferma: «Ha tutto e di più, tenerezza ma anche l'elemento demoniaco».



Vincitore di premi come il Concorso Chopin di Varsavia (terzo classificato a 19 anni), dell'Arthur Rubinstein International Piano Master Competition di Tel Aviv (Primo Premio), dell'International Čajkovskij Competition di Mosca (Primo Premio), Trifonov nel 2013 ha vinto il Premio Abbiati, ed è stato eletto Artista dell'anno dalla rivista Gramophon nel 2016. È stato inoltre insignito - a gennaio 2018 - di un Grammy Award per la sua incisione degli Studi trascendentali di Liszt per Deutsche Grammophon.



Grande interprete di Chopin, il pianista russo è molto a suo agio anche con i compositori suoi conterranei, in particolare con Rachmaninov, autore che Trifonov sente molto vicino alla sua indole e con il quale, nell'occasione dell'appuntamento romano, si confronterà nel Terzo concerto, composto durante l'estate del 1909 nel corso di una lunga convalescenza per esaurimento nervoso che fu eseguito dall'autore nella tournée americana dello stesso anno.



Con lo stesso programma Antonio Pappano, Daniil Trifonov e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia saranno protagonisti, a partire dal 15 novembre, di una lunga tournée in Asia, che dalla Corea del Sud (Seoul 15 novembre), dopo una tappa a Taiwan (Taipei il 20 novembre) li porterà a Hong Kong (22 novembre), Dalian (26 novembre), Pechino (27 novembre) e Shangai (29 novembre).

