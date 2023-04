Venerdì 28 Aprile 2023, 19:45

“Lampi e Tuoni” è il nuovo singolo di Comete (Eugenio Campagna) nato a Roma nel 1991. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato da ragazzo a scrivere canzoni e poi ad esibirsi come artista di strada e nei locali della sua città. Il suo primo singolo è stato “Cornflakes”, certificato Disco D’Oro, uscito durante la sua partecipazione come concorrente a XFactor 13. Nel 2021 il suo primo album “Solo cose belle”. Il pubblico romano del Largo Venue aveva già ascoltato “Lampi e Tuoni” in anteprima live al concerto di dicembre, una sorpresa in una serata in cui si sentiva a casa e in cui era riuscito a trasmettere tutta la sua energia e la voglia di fare musica. In scaletta quella sera anche “En e Xanax” di Samuele Bersani il pezzo che a X Factor lo aveva fatto conoscere e che è un valido indizio per capire i suoi riferimenti artistici e la strada che vuole percorrere.

Blind chi è? L'infanzia complicata, le dipendenze dalle droghe, le denunce, la fidanzata, la famiglia e la carriera: il rapper ospite dalla Panicucci

Il nuovo album

La connessione con la sua Roma quella sera era (ed è) fortissima. "Salta l’intro", il precedente singolo, per mesi nella classifica Indie di Spotify, è stato prodotto da Marta Venturini, che ha contribuito a forgiare il suono del nuovo cantautorato capitolino mettendo mano ai dischi di Calcutta, Giulia Ananìa e i Viito: “Roma è casa, è la città dove ho iniziato a scrivere e cantare le mie canzoni, mi ha accolto quando non sapevo dove suonare iniziando a fare il busker per le vie del centro. E’ una città davvero incredibile, con mille problemi e mille motivi per amarla e odiarla allo stesso tempo. Sono due anni che vivo a Milano e da questo cambio città ho capito molte cose. Nei nuovi pezzi la parola Milano torna spesso, sono canzoni molte più cupe delle precedenti, si sente che non sono state scritte su un prato a Villa Borghese. Milano ci offre da bere e il giorno dopo ci lascia affogare, dico in uno dei pezzi nuovi, mi piace e mi fa para questo suo lato, il suo cinismo, il suo spietato individualismo e allo stesso tempo il suo lato romantico".

Oltre al cantautore lanciato da X Factor c'è di più ed Eugenio Campagna vuole provare a dimostrarlo singolo dopo singolo: "Sto vivendo un bel momento, con le canzoni nuove che iniziano ad uscire e tante altre in testa. Ho scritto tanto nel 2022, mi sono fatto nuove domande e ho cercato di andare subito dritto al punto del discorso, non a caso sono voluto uscire a dicembre con Salta l’intro, il singolo che precede 'Lampi e Tuoni'. Adesso sto lavorando al nuovo album e come sempre è una sfida meravigliosa con se stessi, chiudersi in studio e dare vita a quelle suggestioni che ho bisogno di comunicare. Sembra quasi di lavorare ad un profumo, una nuova fragranza, la sfida è mettere nelle canzoni il vero sapore di ogni scena che vado a raccontare".