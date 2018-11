S’intitola “Adversus” l’album in uscita domani e che riporta in scena il Colle Der Fomento. La formazione hip hop romana, nome di punta della scena rap italiana, torna a undici anni di distanza dal precedente capitolo discografico e con un album influenzato da vari generi musicali.



Con una scaletta di quattordici brani, da "Storia di una lunga guerra" a "Mempo", "Danno", Masito e Dj Baro hanno unito ai campionamenti anche la musica suonata dal vivo, come quella di Roy Paci su "Polvere". «Questo - hanno commentato - è il nostro modo attuale e maturo di fare hip hop, diversi come siamo sempre stati».