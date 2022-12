Collant Collant, finalmente il remix di Mike Foster (feat. Emilio Loizzo)

Se non avete uno Steinway a coda nero laccato in salone (e se non avete neanche il salone visto che vivete in un monolocale come chi vi scrive) per creare una vigilia di Natale all’altezza dei vostri nobili ospiti, ecco il link musicale giusto. Dal mondo sommerso di YouTube, come una cassa del tesoro viene a galla una vera e propria perla dei remix contemporanei. “Collant-Collant, te la ricordi?”. Il pezzo di Mike Foster che vinse il Samurai d’argento in un anno non precisato suonerà magico (finalmente) dagli speaker del vostro pc. A dirigire, anzi, a ridirigere l’orchestra è un Maestro delle emozioni riscoperte e restaurate.

Collant Collant, quando Mike Foster "trionfava" in Giappone

Emilio Loizzo, insieme ad H501L papà di "Mamma Roma Addio" di Remo Remotti, torna a ossigenare le nostre anime fragili rimettendo in pista Il pezzo del personaggio interpretato da Christian De Sica in "Compagni di Scuola". Se siete finiti qui è perché conoscete il film diretto da Carlo Verdone nel 1988 e quindi è inutile incollarvi un superfluo IMDb. Piuttosto, in attesa che i fusi orari artistici di Loizzo coincidano con le nostre umili domande, meglio far parlare l’embeed e cliccarci sopra. Vi aspetta una valle di sospiri, per un Natale senza schiaffo (ma solo per chi non è residente ad Anagni).

(Foto copertina Federico Mancuso)