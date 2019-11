Coldplay live dalla Giordania per il lancio del nuovo disco

Ultimo aggiornamento: 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Coldplay live in Giordania per il lancio del nuovo disco "Everyday Life", l'ottavo lavoro della loro carriera in uscita oggi. Chris Martin e compagni hanno suonato in una scenografica cornice mentre sorgeva il sole. Milioni di commenti e messaggi da ogni parte del mondo. Il gruppo suonerà di nuovo sempre live per il tramonto.«È la nostra reazione alla negatività che è in giro ovunque», spiega il frontman della band britannica, Chris Martin, «se hai il privilegio di girare il mondo, capisci che siamo tutti sulla stessa barca». Così i Coldplay annunciano anche lo stop ai tour: «I concerti inquinano. Finché non saremo certi che siano eco-sostenibili, staremo fermi».