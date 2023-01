Colapesce Dimartino, il corto fantascientifico è tutto da ridere

Martedì 24 Gennaio 2023, 12:40

La prima partecipazione sanremese con Musica leggerissima era stata accompagnata da un video virale che spoilerava la classifica del Festival. Ora, Colapesce Dimartino fanno il bis, lanciando sui social una clip inedita che sta incuriosendo tutti i fan. “Tutta la verità sul Festival di Sanremo” è la frase che campeggia a grandi lettere, in un misto di complottismo e fantascienza che schiera come special guest in un cameo niente meno che Mahmood. L’ironia e l’autoironia, cifre stilistiche del duo, tornano prepotentemente anche in questo nuovo passaggio artistico verso Sanremo 2023. Il video pubblicato è un vero e proprio cortometraggio in cui Colapesce Dimartino ironizzano sulla musica contemporanea. Credits Ufficio Stampa

