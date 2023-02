​Colapesce Di Martino, testo e significato Splash: canzone di Sanremo 2023

Autori

di A. Dimartino - L. Urciullo

Editing Sugarmusic/Sony Music Publishing (Italy)/Don’t Panic! – Milano - Castel Maggiore (BO)

Significato

Un pezzo a tutto gas che anticipa l'estate e ne prende in giro con ironia i temi più romantici

Testo

Splash

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino



Cambiare vita baciarti nel granoIn sudamericaMa l’entusiasmo poi se ne vaQuesta sera mi nascondoMentre i miei pensieriVanno per il mondoMa ioMa io lavoro per non stare con tePreferisco il rumore delle metro affollateA quello del mareMa che mare ma che mareMeglio soli su una navePer non sentire il peso delle aspettativeTravolti dall’ immensità del bluSplashSorrido alle SeychellesMi annoio a PanamaLa vita è un baccaratBalliamo vieni quaPerdonamiNon ci capisco maiMi dici lascia stareSono quaMa io, ioMa io lavoro per non stare con tePreferisco il rumore dei cantieri infinitiA quello del mareMa che mare ma che mareCome stronzi galleggiarePer non sentire il peso delleAspettativeVado via senza teMi tuffo nell’immensità del bluSplash