Colapesce e Dimartino, testo e significato di Musica leggerissima: la canzone in gara a Sanremo 2021

Tra i partecipanti della 71a edizione del Festival di Sanremo ci sono anche loro: Colapesce e Dimartino. Forte di un'esperienza decennale Lorenzo Urciullo, aka Colapesce, è nato a Solarino (Siracusa) nel 1983. Dopo alcune esperienze negli Albanopower e nel progetto Santiago, nel 2010 diventa solista prendendo il nome attuale. Anche lui siciliano, Antonio Di Martino, in arte Dimartino, è fondatore dei Famelika nel 1998, con cui pubblica dei testi impegnati apertamente contro la mafia. A giugno 2020 i due hanno pubblicato insieme il disco I mortali, anticipato dai singoli L’ultimo giorno, Adolescenza nera, Rosa e Olindo e Luna araba. Colapesce e Dimartino partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Musica leggerissima: di seguito il testo della canzone.

APPROFONDIMENTI SANREMO Sanremo 2021, la 71esima edizione del festival: i cantanti in gara IL FESTIVAL Annalisa, testo e significato di Dieci: la canzone in gara a Sanremo... IL FESTIVAL Madame, testo e significato di “Voce”: la canzone in gara... IL FESTIVAL Arisa, testo e significato di Potevi fare di più: la canzone... IL FESTIVAL Max Gazzé, testo e significato di Il farmacista: la canzone in... IL FESTIVAL Maneskin, testo e significato di “Zitti e buoni”: la... IL FESTIVAL Aiello, testo e significato di Ora: la canzone in gara a Sanremo 2021

Sanremo 2021, la 71esima edizione del festival: i cantanti in gara

Significato della canzone

Di scuola indie e pop Colapesce e Dimartino, a Sanremo 2021, si presentano per la prima volta al grande pubblico italiano. Musica leggerissima è un omaggio esplicito alla musica, appunto, che «unisce la nostra anima di autori con quella della canzone pop per antonomasia». È infatti la musica che ci tiene compagnia nei momenti in cui siamo soli e nei momenti in cui si cerca di riempire dei silenzi: con Musica leggerissima gli autori rimettono l'elemento musicale «al centro» dell'esistenza. Che di recente si è fatta più pesante a causa della pandemia da Covid. E proprio dopo lo scorso Festival di Sanremo: che secondo gli autori quest'anno diventa il Festival della rinascita e della musica che torna al centro in modo imponente dopo questi mesi difficili», così gli autori in una recente intervista.

Irama, testo e significato di “La genesi del tuo colore”: la canzone in gara a Sanremo 2021

Testo di Musica leggerissima - Colapesce/Dimartino

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri

Assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA