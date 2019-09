Coez, per festeggiare i 10 anni da solista scatta “É sempre bello in tour”, tutte le date

E’ partito ieri sera dall’Arena di Verona "È sempre bello in tour", il progetto live di Coez, nome d'arte di Silvano Albanese, 36 anni, prodotto da Vivo Concerti. Il cantautore romano ha portato il suo inconfondibile crossover su uno dei palchi culto della musica italiana, per poi proseguire dal 12 ottobre con dieci live nei palazzetti più importanti d’Italia. Queste le date: 12 ottobre Torino, 20 ottobre Ancona, 27 ottobre Milano (sold out), 4 novembre Livorno, 7 novembre Firenze, 16 novembre Bologna, 26 novembre Milano, 7 dicembre Acireale, 12 dicembre Napoli, 22 dicembre Bari. Dieci date costruite sull’intero percorso artistico di Coez, che quest’anno festeggia i dieci anni di carriera solista.



