Cocciante canta Cocciante, il grande ritorno per il tour estivo 2022: date e biglietti

Riccardo Cocciante torna a cantare davanti ai suoi appassionati. Un eccezionale rientro per l’estate 2022: con pochi, esclusivi concerti nei luoghi più belli della storia e dell’architettura del nostro Paese: rieco uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, autore di brani stupendi, che sono diventati colonna sonora delle nostre vite.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Concerto del Primo Maggio

Il grande autore e interprete di Bella senz’anima, Margherita, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, per citare solo alcuni titoli di un repertorio che contiene moltissime perle indimenticabili, e compositore acclamatissimo dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, da anni tra i lavori più seguiti nel mondo, si esibirà dal vivo in Italia accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal Maestro Leonardo de Amicis.

“Cocciante canta Cocciante”, questo il titolo di una serie di grandissimi concerti, che dal 19 luglio al 6 agosto ci accompagneranno in un vero e proprio viaggio nella bellezza, in cui le note di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonora agli ultimi decenni della nostra storia e delle nostre vite, risuoneranno in luoghi altrettanto indimenticabili del Bel Paese, scelti uno per uno per il loro significato non solo culturale, ma anche simbolico dell’incanto della nostra Penisola: dalla Piazza degli Scacchi di Marostica ai Sassi di Matera.

Quindi, un grande appuntamento ed una imperdibile occasione riservati ad una ristretta lista di date e di luoghi, per stringerci intorno ad uno dei cantanti più amati della canzone italiana, rivivendo con lui quelle stesse emozioni che ci hanno fatto sognare, per celebrare la voglia rinnovata di stare assieme, dopo essere stati per lungo tempo distanziati, ma anche per ritornare a vivere qualcosa che ci è molto mancato: le emozioni del concerto dal vivo, della vicinanza agli altri, e del cantare assieme canzoni scolpite nella memoria.

“Cocciante canta Cocciante”, le date:

19 luglio FIRENZE, Piazza SS. Annunziata ore 21.15 “MusArt Festival” (Ticketone)

21 luglio MAROSTICA (VI), Piazza Castello ore 21.30 (Ticketone)

23 luglio BERGAMO, Arena Estiva Fiera di Bergamo “Bergamo Summer Music” ore 21.30 (Ticketone e Vivaticket)

2 agosto DIAMANTE (CS), Teatro dei Ruderi di Cirella ore 21.30 (Ticketone)

4 agosto MATERA (MT), Cava del Sole ore 21 (Liveticket)

6 agosto OSTUNI (BR), Foro Boario ore 21.30 (Ticketone)