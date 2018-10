Club to Club, al via a Torino l'edizione 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca pochissimo alla diciottesima edizione di Club To Club, il festival avant pop che si terrà dall’ 1 al 4 novembre a Torino. Il festival, diventato un punto di riferimento per la scena internazionale e riconosciuto da pubblico e critica come uno dei più importanti appuntamenti nel panorama mondiale, quest’anno porterà in Italia una line up artistica d’eccezione ricca di esclusive e performance di altissimo livello. Per la prima volta nella sua storia il 25% del pubblico sarà straniero, proveniente da 42 paesi diversi.Per la diciottesima edizione di Club To Club si esibiranno 50 artisti da 5 continenti per 4 giorni di musica non stop in più di 5 luoghi della città, dalle OGR al Lingotto,da Porta Palazzo alla Reggia di Venaria e all’ l’Ac Hotel, trasformato in un Symposium creativo, che ospiteranno più di 50 ore di musica e svariati incontri con gli artisti.Il programma prevede, oltre ai numerosi live e dj set, anche eventi collaterali, incontri, interviste e approfondimenti con musicisti e addetti ai lavori. Il festival inizierà alle 15.00 di giovedì 1 novembre con i primi talks di Absolut Symposium all’Ac Hotel e terminerà domenica 4 novembre all’1 con le esibizioni di Primitive Arts, Mana e Dj Nigga Fox in collaborazione con il format 4:3 di Boiler Room alla Reggia di Venaria.L’evento di Red Bull Music “Diggin’ in the carts” previsto per domenica 4 novembre presso il Cortile del Maglio è stato spostato presso la Tettoia dei Contadini del Mercato di Porta Palazzo in cui si svolgerà il Block Party.I Golden Pass per le giornate di venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre sono esauriti. Sono disponibili gli ultimi biglietti per le singole giornate. Terminati i posti disponibili anche per la serata di giovedì 1 novembre alla quale non sarà più possibile registrarsi.Tema di questa edizione è “La luce al buio”, ispirata dal set di Nicolas Jaar dello scorso anno, in cui l’artista cileno ha suonato un edit de “L’ombra della luce” di Franco Battiato unito a un’intervista al Maestro. “Quest’anno il tema è molto poetico” ha dichiarato il direttore artistico Sergio Ricciardone, “in fondo è quello che facciamo da anni: portare la luce al buio vuol dire anche realizzare uno show, accendere di vita uno spazio che fino a qualche ora prima era vuoto”.La diciottesima edizione di Club To Club rappresenta un traguardo importante per un Festival che negli anni ha saputo crescere ed affermarsi come una realtà artistica unica sia in Italia che all’estero. Anima del festival la capacità di leggere e intercettare i movimenti musicali e culturali proponendoli al pubblico di appassionati prima che divengano fenomeni di massa. Il cuore di Club To Club è maggiorenne, ma sempre curioso e alla scoperta di nuovi flussi. Ripercorrendo la storia del più longevo festival di nuovi suoni in Italia tre sono le fasi più significative: il 2002 è l’anno di nascita di un appuntamento incentrato sulla club culture e basato su un circuito di club a Torino. Nel 2007 il Festival atterra al Lingotto e inizia a crescere aprendosi ad altri generi e sottogeneri musicali e cercando luoghi sempre più straordinari. Dal 2014 ad oggi Club To Club compie la sua evoluzione e diviene avant pop, coprendo uno spettro musicale che va dall’avanguardia dei suoni a fenomeni di massa italiani e internazionali. Da un lato un programma di musicisti pop che, con il loro percorso musicale atipico, sono stati pionieri e hanno cambiato i connotati della scena per sempre tra cui Franco Battiato, Thom Yorke, Kraftwerk e ora Aphex Twin, dall'altro un programma che spinge artisti che stanno contribuendo a creare il suono del futuro. E così i luoghi attorno a cui ruota Club to Club vogliono rappresentare tre aspetti storici della città, quello più regale alla Reggia di Venaria, quello post-industriale al Lingotto e alle OGR e, infine, quello urbano, al Balon, storico mercato delle pulci di Torino che si va ad aggiungere agli spazi dove vivere questa straordinaria esperienza.