Baglioni ha la laringite: i concerti romani del 29 e 30 marzo slittano al 2 e 3 aprile

Claudio Baglioni ha una laringo-faringite e i concerti previsti per venerdì 29 marzo e sabato 30 al Palazzo dello Sport di Roma verranno posticipati rispettivamente al 2 e 3 aprile. Lo specialista che ha visitato il cantante ha decretato che per i prossimi due giorni gli sarà impossibile salire sul palco. A causa di questo spostamento, il concerto inizialmente previsto per il 2 aprile all’Allianz Dome di Trieste verrà posticipato al 22 aprile. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date (i biglietti acquistati per la data di Roma del 29 marzo saranno validi per il concerto del 2 aprile, i biglietti acquistati per la data di Roma del 30 marzo saranno validi per il concerto del 3 aprile mentre i biglietti acquistati per la data di Trieste del 2 aprile saranno validi per il concerto del 22 aprile). Per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile richiederlo direttamente lì entro il 10 aprile. Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ritiro presso il luogo dell’evento, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 10 aprile.

