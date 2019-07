Con i pionieri Clanton e Gallagher, un'estate anni Cinquanta a Senigallia con la trentesima edizione di Summer Jamboree

Dai pionieri Jimmy Clanton e Jimmy Gallagher (Usa) a Kid Ramos; dai Big Boy Bloater dal Regno Unito a Shaun Young fino ai mitici Los Lobos. Il mondo del Rock and Roll internazionale è pronto a celebrare il 30/o Summer Jamboree, Festival di Musica e Cultura dell'America anni '40 e '50 che si svolgerà a Senigallia dal 31 luglio all'11 agosto con tre giorni di prefestival (31 luglio, 1 e 2 agosto).



Esclusive europee, prime italiane, spettacoli speciali attendono gli appassionati che anche quest'anno troveranno un programma artistico degno della «hottest rockin' holiday on earth». Si esibiranno emblemi viventi della storia dell'epoca accanto a giovani talenti. Saranno presentati da Alice Balossi e Jackson Sloan, con l'amichevole partecipazione di Dario Salvatori. La manifestazione è organizzata dalla società Summer Jamboree e sostenuta dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.



L'8 agosto al Jamboree Jimmy Clanton che ha attraversato gli anni '50 da teenager ed è una star grazie al singolo «Just a Dream». Esponente del Rhythm and blues della Gulf coast, divenne teen idol anche perché Alan Freed lo volle come attore nel più importante film sul Rock'n'Roll di sempre:

Go, Johnny, Go

. Il nome di Freed si ritrova anche nella biografia di Jimmy Gallagher (7 agosto) leader dei The Passions, gruppo che ha contribuito a fare la storia del Doo-wop nella scena newyorchese anni '50. Attesa anche per l'esclusiva europea dei Los Lobos, gruppo di punta dell'Hawaiian Party on the Beach (5 agosto).



Tra gli aventi previsti la la R'n'R Revue (10 agosto), staffetta di almeno 20 artisti solisti supportati dall'accompagnamento della Abbey Town Jazz Orchestra. Mentre la Alex Mendham and his Orchestra, 14 elementi, repertorio jazz e swing degli anni '20 e '30 suonato da strumenti originali dell'epoca, renderà ancora più speciale il sensuale Burlesque Show (9 agosto).

