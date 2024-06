Ciccio Merolla re dell'estate 2024, un grande ritorno con il singolo Tereketé con Clementino e Hellen

Ciccio Merolla, percussionista simbolo della scena musicale partenopea, torna sul mercato ad un anno esatto dall’esplosione di “Malatìa”, il brano che ha fatto conoscere il musicista napoletano al grande pubblico. Con il suo stile unico e il suo sound originale, caratterizzato dalle percussioni che lo hanno reso famoso nel mondo, Merolla è pronto a conquistare per la seconda estate di fila la sua Napoli prima e tutta l’Italia poi, coadiuvato dall’esperienza di Clementino, altra superstar napoletana, e dalla freschezza della giovane e talentuosa artista Hellen.

“Tutto è il cuore del mondo che vuole cantare, perché alla base di tutti gli esseri umani c’è l’urgenza di cantare e di suonare, ognuno logicamente a modo proprio”, commenta Ciccio Merolla. “Tereketé” è un brano che unisce lo spirito fusion di Merolla ad un ritmo incalzante, l’energia trascinante delle percussioni e l’appeal del tormentone estivo, con il suo ritornello accattivante ed incredibilmente radiofonico. La costruzione sapiente del brano, frutto dell’incredibile percorso musicale di Merolla, si sposa perfettamente con lo stile inconfondibile di un rapper e freestyler di successo come Clementino, che regala una grande interpretazione, oltre che apparire in veste di co-autore.

La canzone s’impreziosisce con la splendida artista Hellen.

“Io e Clementino siamo amici da tanti anni,” conclude Merolla “cisiamo sempre stimati reciprocamente. Lui rappresenta la gioia, la festa, l’unione ed è proprio per questo motivo che è l’artista giusto, è il primo che fa parte del cuore del mondo che vuole cantare e che vuole suonare.” Dopo aver conquistato l’estate 2023 con “Malatìa” e dopo il concerto evento del 10 Maggio nella sua Napoli, Ciccio Merolla è pronto per questa nuova, incredibile avventura, che porterà l’artista sui più importanti palchi estivi italiani, per far cantare a “tutt ‘o munno” un brano che è già un successo!

Ciccio Merolla

Percussioni e buddismo sono i due punti fermi della vita di Ciccio Merolla, attivo ormai da vent’anni accanto ad artisti come Bennato, Senese, Osanna, Sepe, Zurzolo ed Enzo Gragnaniello. Ma il talento di questo musicista è multiforme, si interseca con i musical, le colonne sonore, le opere teatrali, il cinema, le fiction televisive, tutto ad altissimi livelli e caratura internazionale. Nel gennaio del 2017 arriva anche un one man show “Sono Solo Suono”, per la regia di Raffaele di Florio: il Sannazaro s’incanta davanti a Merolla solo sul palco, che suona tutti gli oggetti della scenografia raccontando una storia fatta di melodia e canzoni. Ciccio Merolla è uno dei fondatori del collettivo dei Terroni Uniti, che l’ha portato a cantare contro il razzismo a Pontida, nella roccaforte della Lega, e ad esibirsi su Rai Uno, al Concerto dell’Epifania, interpretando ‘“O viaggio”, un brano che racconta la tragedia dei migranti. L’istrionico Merolla non finisce mai di stupire ed è applauditissimo nella trasmissione “Super Brain” su Rai Uno, dove improvvisa una divertente prova di body percussion,suonando delle teste calve a mo ’di tamburi. Nel 2019, con l’uscita del disco “Sto Tutto Fusion” (Jesce Sole), la critica lo consacra erede di Gegè di Giacomo; nel 2021 firma il progetto live Future Music con Pietro Condorelli e Davide Afzal, mentre nel 2022 lancia il progetto Pelle e Voce con la canzone “Malatìa”, certificata disco d’oro FIMI. Il 2024 sarà l’anno della consacrazione a Re dell’Estate, con il brano “Tereketé”.

Clementino

Clemente Maccaro, in arte Clementino, napoletano classe 1982, si avvicina al rap nel 1996 e dopo aver vinto un torneo nazionale di freestyle, pubblica il suo primo album indipendente dal titolo “Napoli Manicomio” (2006) al quale segue "I.E.N.A." (2011). Dopo il progetto “Rapstar” con Fabri Fibra, arrivano un contratto discografico con una major, quattro dischi di grande successo, centinaia di live, due Festival di Sanremo, dischi d’oro, di platino e milioni di stream. Nel 2022 pubblica il settimo album in studio “Black Pulcinella”, mentre a maggio 2023 festeggia lo scudetto del Napoli tornando in radio e in digitale con “Guardando la luna (Napoli RMX)” ,subito disco d’oro. Artista eclettico che vanta collaborazioni con grandi artisti come Fiorella Mannoia, Sergio Castellitto, Jovanotti, Pino Daniele e Fabri Fibra, Clementino è anche attore al cinema ed in tv, dove dal 2020 è impegnato come coach nel programma di prima serata RaiUno: The Voice of Italy.

Dj Hellen

Eleonora Rossi, in arte Dj Hellen, è una producer e Dj italiana di fama internazionale, con un importante background di modella, ballerina e coreografa. Lavora con i più grandi rapper italiana come Club Dogo, Marracash e Guè Pequeno, è sul palco del Red Culture Clash del 2014 a Milano ed è l’art director e coreografa del singolo virale di Il Pagante, “Faccio After”. La carriera di Dj la porta nelle principali piazze italiane ed europee, ed i suoi iconici set a ritmo rap, hip hop old school, reggaeton e trap, sbarcano al party memorabile di Richie Akiva per l’ultima fashion week, facendo ballare i big del mercato urban americano: Quavo, Rich the Kid, Playboy Carti, Jaden Smith e TV Dolla Sign