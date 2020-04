Chris Martin e Dua Lipa insieme in una cover per il Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, esono tra i musicisti che si sono uniti per una cover di Times Like These dei Foo Fighters, una raccolta fondi organizzata dal Live Lounge di Bbc Radio 1 per la lotta al. Oltre al frontman dei Coldplay e le due cantanti, anche Rita Ora, AJ Tracey, i Bastille, Sigrid, Sam Fender, Ellie Goulding, Jess Glynne, Paloma Faith, Celeste, Dermot Kennedy e altri hanno contribuito al singolo di beneficenza, che vedrà tutti i proventi donati alle organizzazioni Children In Nee» e Comic Relief.La traccia è prodotta da Fraser T Smith, che per incidere il brano ha scelto di utilizzare pentole, padelle e chitarre acustiche, mentre le performance degli artisti sono state registrate direttamente dalle loro abitazioni. In un commento alla Bbc, Dua Lipa si è detta «veramente orgogliosa» di essere coinvolta nell’iniziativa, mentre Ellie Goulding ha affermato di essere «onorata di unirsi ad una line up di questo livello». I fondi internazionali raccolti dal singolo di Live Lounge verranno donati al Fondo di solidarietà Covid-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.