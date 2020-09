Mannoia, “Chissà da dove arriva una canzone”: online il video del nuovo singolo con Ultimo

Da oggi è online il video del brano Chissà da dove arriva una canzone, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, con melodia e testo scritti per lei da Ultimo, e attualmente in radio e disponibile sulle piattaforme digitali. Il video è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=ZE5hiB16MX8 Chissà da dove arriva una canzone, brano che anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, prova ad arrivare dritta a tutti, attraverso le emozioni che esprime e le domande che quotidianamente ci poniamo sulla nostra vita. E così anche la musica è difficile da descrivere, si lascia guidare dalle ispirazioni… «Io non trovo mai una spiegazione, ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone», recita il testo del brano. «La musica, le canzoni...sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale - racconta Fiorella Mannoia - Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo».

