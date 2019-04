© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo singolo per. Il branosarà disponibile dal 26 aprile (Sony Music) e vedrà l’artista veneta collaborare con J-Ax. Il brano, primo passo di un nuovo lavoro discografico, è stato scritto da Chiara con Danti, Piero Romitelli e Francesco «Katoo» Catitti che lo ha anche prodotto.«J-Ax lo conosco e lo stimo molto sia come persona sia come artista - afferma Chiara -. Quando gli ho fatto sentire la canzone, non ho potuto fare a meno di chiedergli di prendervi parte. Il suo contributo l’ha resa ancora più bella». A maggio Chiara sarà protagonista de “Il tour più piccolo del mondo”, un’anteprima del progetto live della cantante in quattro teatri. Con un set raccolto e accogliente, la sua voce e un pianoforte, Chiara racconta come fare le cose grandi in piccolo attraverso la sua musica. Il via il 17 maggio dal Teatro Concordia di Monte Castello di Vibio (PG), poi il Teatro Torlonia di Roma il 18, il Teatro Gualtieri di Gualtieri (RE) il 19 e il Teatro Gerolamo di Milano il 24.