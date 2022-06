Cesare Cremonini, scaletta concerto Roma 28 giugno: da "La ragazza del futuro" a "Un giorno migliore"

Cesare Cremonini stasera allo stadio Olimpico di Roma con il suo "Cremonini Stadi 2022". Sarà un grande show di musica, parole e immagini, durante il quale, ancora una volta, emergeranno le caratteristiche che il grande pubblico riconosce e apprezza, e che fanno della popstar bolognese un musicista completo, un autore e un performer unico per stile e talento. Uno spettacolo che trova il perfetto filo narrativo per celebrare gli oltre vent'anni di carriera di un cantautore e musicista, con un repertorio di canzoni senza tempo e dallo straordinario carisma. Nel suo percorso artistico, infatti, Cesare ha sempre lavorato e scritto riuscendo a sposare felicemente la sua spiccata impostazione da cantautore con arrangiamenti e sonorità internazionali sempre ricercate lontane dalle mode del momento. Il "Cremonini Stadi 2022" sta dando la possibilità a Cesare di portare per la prima volta dal vivo i brani dell'ultimo album "La Ragazza del Futuro", uscito il 25 febbraio via Virgin Records/Universal Music Italia.

Cesare Cremonini, stasera il concerto a Roma

Da "Colibrì" e la title track "La Ragazza del Futuro", alla struggente "Moonwalk" e il terzo singolo "Chimica" interpretati con arrangiamenti che dal vivo esaltano ancora di più l'anima "live" di Cremonini. In scaletta un numero impressionante di successi che hanno contraddistinto la carriera di Cesare: da "La nuova stella di Broadway" a "Un giorno migliore" a "Logico #1", "Greygoose", "Lost in the weekend", "50 Special", "Poetica", "Nessuno vuole essere Robin" e "Qualcosa di grande" mai eseguita prima dal vivo.

Accanto ai suoi successi, ci sarà un momento unico: Cremonini suonerà "Stella di Mare" eseguita in un duetto virtuale con Lucio Dalla, nel quale, attraverso delle rare immagini concesse dalla Fondazione Dalla e recuperate dalle Teche Rai, Cesare e Lucio duetteranno per la prima volta insieme.

La scaletta del concerto