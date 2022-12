Celine Dion malata, cancellati i concerti in Europa: «Mi fa male, ma non ho altra scelta»

Problemi di salute per Celine Dion. La cantante canadese ha annunciato sui social la cancellazione di otto spettacoli previsti per l'estate 2023 in Europa. Tra questi c'è lo show al Lucca Summer Festival, che era stato riprogrammato per il prossimo 15 luglio dopo i rinvii subiti a causa della pandemia. Celine aveva completato le prime 52 date del "Courage World Tour" in Nord America, prima che il Covid interrompesse il tour nel marzo 2020. Da allora, l'artista si è sottoposta a cure e si sta riprendendo da spasmi muscolari gravi e persistenti che le hanno impedito di esibirsi. Il team medico di Celine continua a valutare e trattare la condizione.

Celine Dion: «Mi fa male, ma non ho altra scelta»

«Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa», ha detto la cantante nel video diffuso via social. «Mi manca vedervi tutti... Essere sul palco... Esibirmi per voi. Dò sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione».

Come sta Celine Dion?

Dopo la morte del marito produttore René Angélil nel 2016, stroncato da un tumore alla gola, un brusco dimagrimento aveva fatto molto discutere. Ma lei aveva rassicurato che non aveva alcun problema di salute, e che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Poi sono arrivati gli spasmi muscolari, diffusi e persistenti, che le hanno impedito qualsiasi forma di concerto. Di cosa si tratta?

La sorella Claudette ha spiegato che questo malessere è dovuto alla «premenopausa e ai cambiamenti ormonali». Ma probabilmente c’è anche dell’altro. Una fonte della famiglia ha detto l’anno scorso alla rivista Here che Dion «non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Una malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza. Se le cose non migliorano, potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto». In seguito c’è stato un miglioramento, ma le sue condizioni non le hanno consentito di tornare in tour.

La malattia le impedirebbe infatti una regolare deambulazione. In mancanza di chiarezza sulla natura della sua miopatia, si possono soltanto fare alcune congetture. Spasmi muscolari sono tra i sintomi di malattia degenerative. E le miopatie possono essere di natura ereditaria o acquisita.