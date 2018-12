Auditorium e Casa del Jazz, fino al 6 gennaio musica e big

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 6 gennaio all’Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz non mancano le sorprese musicali e gli spettacoli in programma: il Festival Gospel (aggiunta nuova replica il 29 dicembre alle 17.30), i due concerti del 26 dicembre con Giovanni Allevi e Mario Biondi, i sei concerti di Nicola Piovani (aggiunta nuova replica il 30 alle 11), il triplo concerto di Max Gazzè che festeggia il ventennale dell’album “La favola di Adamo ed Eva”, il triplo gran finale di capodanno con Gospel, Tosca e Gigi Proietti.Dopo il Capodanno con Vinicio Capossela, Achille Lauro, Kitonb, PMCE Parco della Musica Records, Orchestra Popolare Italiana, Martux_M, le feste si concludono come ormai tradizione con il progetto “La Chiarastella” di Ambrogio Sparagna e Orchestra Popolare Italiana e con “la festa degli zampognari e ciaramellari” il giorno della befana. E ancora Il Villaggio di Natale e la pista di ghiacciò accoglieranno i visitatori del Parco della Musica tutti i giorni, festività comprese. Festa anche alla Casa del Jazz: chiusura d’anno con il doppio concerto del Mario Corvini Young Art Jazz Ensemble il 29 e 30 dicembre, e in apertura i concerti di Saint Louis Voices Section e Walter Ricci - Daniele Sorrentino Duo (3/1), Riccardo Fassi New Hammond Quartet (4/1) e i Flowing Chords.