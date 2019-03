Carmen, dopo Amici il secondo disco Più forti del ricordo: "Nell'amore non esiste violenza"

Vent'anni, voce potente ed idee molto chiare. Carmen Ferreri, in arte Carmen, da Trapani è partita con un bagaglio di sogni e canzoni, passando per Area Sanremo, dove, nel 2017, ha portato un brano per cantare la tragedia del terremoto di Amatrice. E' arrivata, l’anno successivo, ad Amici dove ha conquistato il pubbblico, con la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, grazie al brano inedito La complicità, che ha dato il nome al suo primo album.

Quest’anno è arrivato il momento di rilanciare, e nel giorno della festa della donna, Carmen, ha iniziato il suo instore tour che la porterà nelle principali città italiane, per raccontare ai fan la sua visione dell’amore, tema centrale del secondo disco, Più forti del ricordo”(Virgin Records/Universal Music Italia) .“Non vedo l’ora di rincontrare in giro per l’Italia i miei fan che non vedo da tantissimo tempo. Sono felice perché a questo progetto hanno lavorato tanti giovani autori che stimo - Alessio Bernabei, Giovanni Caccamo, Giordana Angi, Niccolò Verrienti, Lorenzo Vizzini e Virginio Simonelli” racconta la cantante in occasione della tappa romana alla Discoteca Laziale.

L’album infatti contiene 10 brani, alcuni dei quali scritti da giovani ed affermati cantanti, a cui si aggiunge il featuring con il fenomeno Emo Trap GionnyScandal nel brano “Chissà se mi pensi”. Il primo singolo, Non è amore, estratto dall’album ha un tema forte. “Il mio obiettivo è quello di mandare un messaggio alle ragazze e soprattutto ai ragazzi, a cui vorrei far capire che amore e violenza sono due parole che non potranno mai coesistere in una relazione".

Il testo della canzone è stato scritto da un coetaneo di Carmen, Manuel Finotti, che lo scorso anno è stato testimone di un atroce delitto: a Cisterna di Latina, un carabiniere dopo aver aggredito la ex moglie, ha ucciso le figlie e si è tolto la vita. “Non è amore”, che nel video, già disponibile su YouTube può contare sull’interpretazione dell’attrice partenopea Maria PiaCalzone, è un urlo di dolore con un messaggio chiaro. No alla violenza in nome della’amore. “Spero davvero di riuscire a farmi ascoltare dalle donne e soprattutto dalle mie coetanee. Vedere in tv e leggere sui giornali, ogni giorno notizie sull’ennesima ragazza uccisa o aggredita è inaccettabile” racconta Carmen, che nel secondo album ha scelto di raccontare “l'amore visto da prospettive diverse: l’amore carnale, l’amore violento, l’amore per se stessi e l’amore a distanza”.

Per conoscere tutte le tappe dell'instore tour di Carmen si può visitare la sua pagina Facebook https://www.facebook.com/carmenferreriofficial/

Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA