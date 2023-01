Carla Bruni ritorna a Sanremo, l'ex premiere dame di Francia si prepara all'Ariston dopo 10 anni

Carla Bruni verso Sanremo 2023. L'ex top model ed ex premiere dame di Francia - a quanto apprende l'Adnkronos da ambienti parigini dell'alta moda - sta preparando il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston, a 10 anni della sua ultima apparizione al festival, nell'edizione condotta da Fabio Fazio nel 2013, quando presentò l'album 'Little French Songs', e a 20 anni dalla sua prima apparizione da superospite canoro del 2003, quando al festival condotto da Pippo Baudo cantò 'Quelqùun m'a dit', la title track del suo primo album solista.

Sanremo 2023, Amadeus mostra la scenografia a "cupola" a VivaRai2: «Fiorello? Lo aspettiamo»

Carla Bruni torna a Sanremo, l'ultima apparizione

Ci sarebbe dunque un doppio anniversario da festeggiare quest'anno. E alla luce delle notizie di queste ore, appare come un indizio il commento che la stessa Carla Bruni diverse settimane fa scrisse sotto un video di Amadeus e Gianni Morandi pubblicato sull'account Instagram di Morandi dove i due conduttori si dichiaravano «pronti per Sanremo». Carla Bruni commentò: «Prontissima!!!».

La vita da modella

Dalla fine degli anni '90, quando ha lasciato la carriera di modella, Carla Bruni - che nel 2008 ha sposato l'allora presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy - si è dedicata alla musica incidendo ben sei album in studio (più un album live e una raccolta), che hanno ottenuto grande successo soprattutto in Francia. La sua musica è stata spesso utilizzata anche in colonne sonore per il cinema e la tv.