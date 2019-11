Soundclash: è battaglia tra Carl Brave e Frah Quintale questa sera al Palapartenope di Napoli

Carl Brave e Frah Quintale sul ring di una battaglia musicale. Quattro prove da superare, in cui riarrangiano, interpretano, saltano da uno stile all’altro. Due palchi, uno di fronte all'altro. E tanta sana competizione. Sarà questo lo show di sabato sera 23 novembre (tutto sold out) al Palapartenope di Napoli. Per la prima volta in Italia, un soundclash in cui due artisti si sfidano a colpi di musica sul loro repertorio.



A condurre la DJ Ema Stokholma, mentre l’evento sarà trasmesso in diretta dalle 21.30 sull’account Instagram di Red Bull dal duo napoletano dei The Jackal. A decidere il vincitore, il pubblico del Palapartenope. Carl Brave, il rapper romano che all’anagrafe fa Carlo Luigi Coraggio, salirà sul palco portando le sue canzoni e interpretando quelle del suo rivale, Frah Quintale, il cantante bresciano, che farà a sua volta lo stesso con i brani di Carl Brave. Ospiti a sorpresa (scopriranno solo sul palco l'ospite che ha portato il rivale), la prova della “cover” che sarà svelata solo nel momento in cui la canteranno ma che certamente sarà omaggio alla canzone italiana.

La prova della “Takeover”, quella in cui uno degli artisti inizia una sua hit e l'avversario la concluderà, e infine, la prova del Clash, cioè 3 brani del proprio repertorio ciascuno, ma riarrangiati con generi differenti, dal blues alla disco anni ’90.



Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA