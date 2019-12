Una festa di 24 ore con 1000 artisti e un superconcerto al Circo Massimo il 31 dicembre con Ascanio Celestini, Carmen Consoli, Aerial Strada e Skin, fino alla grande chiusura la sera del 1° gennaio con la danza aerea de «Il Piccolo Principe» e il rito conclusivo di Olivier Grossette. È il programma completo de La Festa di Roma 2020, la quarta edizione della manifestazione gratuita promossa da Roma Capitale che si svolgerà per 24 ore dalla sera del 31 dicembre alla sera dell'1 gennaio, in occasione del Capodanno. Inoltre, il 1° gennaio, saranno eccezionalmente aperti dalle 14 alle 20 i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell'Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi con biglietto di ingresso a tariffazione ordinaria.



L'ingresso sarà invece completamente gratuito per i possessori della MIC. La Festa di Roma 2020 è dedicata al tema della Terra e alla relazione fra uomo e Natura. Un'ode alla straordinaria bellezza, vitalità e grandiosità della Natura, che partirà la sera del 31 dicembre al Circo Massimo e proseguirà per 24 ore, come il ciclo di una giornata e come il tempo di una rotazione del nostro pianeta. Una festa pensata come un viaggio nella Natura, all'interno degli ecosistemi terrestri con gli spettatori protagonisti di un viaggio spettacolare dentro e intorno alla Terra, una Terra senza confini e barriere che fa della diversità il suo valore.

