Canarie, esce il video del nuovo singolo “Anima in Vacanza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In uscita il video di, il nuovo brano cheha regalato ai propri ascoltatori a un anno dall’uscita del primo album Tristi Tropici. Una canzone scritta prima della quarantena, ma che riassume gli umori contrastanti di questo tempo elastico dell’isolamento. Si parla del disagio per la continua polemica, le ipocrisie e gli egocentrismi che continuano nonostante sia ormai evidente la necessità di fermarsi per ricercare una ‘vocè autentica che ci riscopra consapevoli di far parte della stessa comunità.Anima in Vacanza accompagna in questa riflessione con un ritmo saltellante che sa di primavera nostalgica. Il videoclip è stato girato e montato in casa Canarie da Andrea Pulcini con il solo ausilio di uno smartphone, l’immagine della copertina del singolo è di Gianluigi Toccafondo. Il brano è l’apripista di un percorso che porterà la band a registrare un nuovo album in uscita entro fine anno per Porto Records.