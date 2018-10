Calcutta raddoppia a Roma: sarà al Palalottomatica il 5 e 6 febbraio

Calcutta concede il bis. Dopo il sold out per la data del 6 febbraio al Palalottomatica, il cantautore ha annunciato che si esibirà a Roma anche il giorno precedente, il 5 febbraio. Visto il successo del ritorno live in estate, con due concerti allo Stadio Francioni di Latina (21 luglio) e all'Arena di Verona (6 agosto), Calcutta tornerà dal vivo all'inizio del prossimo anno con il tour nei palasport tra fine gennaio e inizio febbraio.



Il 25 maggio è uscito il nuovo disco "Evergreen", balzato direttamente al primo posto della classifica Fimi. Anticipato dai tre singoli "Orgasmo", "Pesto" e "Paracetamolo"