Bruce Springsteen torna in Italia nel 2023: tre concerti a Roma, Monza e Ferrara

L’annuncio era nell’aria da tempo. Mancava solo l’ufficialità. Che è arrivata in queste ore, sui canali social ufficiali del Boss: Bruce Springsteen torna in tour con la sua E Street Band, dopo gli spettacoli tra canzoni e racconti degli scorsi mesi a Broadway. E nell’itinerario della tournée, in programma nel 2023, ci sono anche tre date italiane. Una delle quali - attesissima - vedrà il 72enne rocker del New Jersey tornare ad esibirsi al Circo Massimo di Roma, a distanza di ormai sette anni dall’ultima volta. La data da cerchiare sul calendario è quella del 21 maggio 2023.

Prima di Roma, il 18 maggio, Springsteen e la sua E Street Band suoneranno al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara. Il Boss tornerà poi in concerto in Italia in estate inoltrata, per uno show in programma il 25 luglio all’Autodromo di Monza. Nessun concerto allo Stadio San Siro, da sempre un punto di riferimento per il rocker in Italia. I biglietti per assistere ai concerti del tour, che partirà il 28 aprile 2023 dall’Estadi Olímpic di Barcellona, saranno in vendita già da questa settimana. “Dopo sei anni non vedo l’ora di tornare a calcare i palchi con la mia leggendaria E Street Band e a esibirmi di fronte ai miei fan”, ha fatto sapere il Boss.