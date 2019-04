Bollani al Maggio Fiorentino per aiutare i piccoli malati del Meyer

Un concerto del pianista e compositore Stefano Bollani al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per raccogliere fondi in favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.



Lo spettacolo, intitolato

Piano Solo

e in programma lunedì 29 aprile, vuole sostenere un progetto dei Lions toscani, finanziato anche dalla Lions Clubs International Foundation: l'acquisto di apparecchiature e materiali per il nuovo laboratorio per la preparazione dei farmaci antitumorali all'interno dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Piano Solo

, spiega una nota, più che un tradizionale concerto al pianoforte, è un omaggio all'arte dell'improvvisazione. Nel momento in cui Stefano Bollani sale sul palco per il suo one man show, tutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a cui aggrapparsi per seguire il succedersi dei brani.



L'evento è organizzato dal Distretto Lions 108 LA insieme alla Fondazione Meyer con biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita TicketOne e Box Office e online sul sito www.ticketone.it.



Il nuovo laboratorio dell'Aou Meyer, prosegue la nota, assicurerà ai piccoli pazienti terapie su misura da realizzare all'interno dello stesso ospedale: questo garantirà qualità, efficacia e sicurezza dei preparati, l'immediatezza delle cure e una tempestiva personalizzazione.



L'elevata tecnologia del laboratorio garantirà allo stesso tempo la sicurezza degli operatori sanitari nella lavorazione dei farmaci citotossici. Vi verranno realizzate oltre 5.000 preparazioni all'anno. Nel nuovo e moderno laboratorio è anche prevista l'installazione di tre frigoriferi biologici per farmaci e di due cappe a flusso laminare per antiblastici.

