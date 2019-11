Bocelli, Zucchero e Sting: per i 60 anni del flautista Griminelli parata di star al Palabigi

Una parata di star tra classica e pop per il concerto evento al Palabigi di Reggio Emilia per i 60 anni del flautista Andrea Griminelli.



Andrea Griminelli celebra i suoi 60 anni con una parata di stelle in un concerto live il 20 novembre al Palabigi di Reggio Emilia. Un live straordinario, un grande momento di musica e solidarietà per il 60esimo compleanno del celebre flautista.



Insieme a lui personaggi di fama mondiale, con cui ha condiviso intensi momenti di amore per la musica e di sincera amicizia, quali Andrea Bocelli, Sting, Amii Stewart, Sumi Jo, Beppe Carletti. Si aggiungono, notizia delle ultime ore, Zucchero, Renato Zero, Irene Fornaciari, Gheorghe Zamfir…



E le sorprese potrebbero non finire qui. Il palazzetto ha visto esaurire i posti in pochissime ore dalla messa in vendita, prevedibile visto il cast stellare. Si evidenzia che il concerto, non a caso, avverrà nella Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia dell’Onu, celebrata con un coro di voci bianche sul palco, un coro di 50 bambini. Insieme a loro un coro di 150 elementi accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Stradivarius.



La serata sarà a sostegno di : Core, Apro, Mire e l’Associazione Sol Azul. In occasione dei suoi 60 anni, in uscita per Decca Universal, l’ultima incisione discografica di Andrea Griminelli dal titolo “Nessun Dorma”, che raccoglie le più grandi arie d’opera arrangiate per Flauto e Orchestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA