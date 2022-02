Blanco e la dolce dedica alla fidanzata in diretta a Sanremo 2022: «Per Giulia». Ecco chi è la ragazza

Una finale da Brividi grazie a Mahmood e Blanco. Il duo ha spaccato all'Ariston per il 72esimo festival di Sanremo e tra Zia Mara e Papalina non sono mancate dediche quest'anno. Con le iconiche biciclette di Swarovski gli artisti sono arrivati sul palco e sono le stesse bici che usano nel video della canzone che inizia non a caso così: “Ho sognato di volare con te/su una bici di diamanti”.

«Certi risultati erano impensabili. I primi a essere sconvolti siamo noi», e pensare che si erano affacciati a questo Sanremo 2022 solo per divertirsi, frase che hanno sempre ripetuto e per la quale sono stati anche ripresi da Gianni Morandi. Ma già dalla seconda serata hanno conquistato la vetta delle classifiche e dopo un timido secondo posto per la serata Cover non hanno mai mollato la pole. E ieri Blanco è sceso in platea per abbracciare la mamma e condividere con lei l'emozione del momento.

Blanco e la dedica alla fidanzata

A fine esibizione, Blanco ha sorpreso il pubblico con una dedica inaspettata: «Per Giulia» ha detto, prima di lasciare il palco con il suo compagno di avventura Mahmood.

E la Giulia in questione non è Giulia Salemi, come lei stessa ironizza su twitter: «Tranquilli raga, non ero io Giulia»

Cosa sappiamo

Ma Blanco, Riccardo Fabbriconi all'anagrafe, ha dedicato la sua esibizione a Giulia la sua fidanzata. La ragazza originaria di Desenzano del Garda, Brescia, compare spesso sui social insieme al suo Big e ha conosciuto l'artista prima del successo.

«Ci tengo a lei. L'ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene'. È una ragazza delle mie parti». Con queste parole l'artista vincitore di Sanremo 2022, assieme a Mahmood, ha "presentato" la sua fidanzata ai microfoni di radio Dj

Chi è Giulia Lisioli

Giulia Lisioli, questo il nome della 19enne seguita su Instagram da 35mila follower, è un personaggio sconosciuto al mondo della musica e dello spettacolo, sui social i due ragazzi appaiono molto affiatati e la dolce dedica di ieri ne è la conferma.

La loro prima apparizione pubblica insieme è stata ai Seat Music Awards quando sono arrivati insieme, mano nella mano.