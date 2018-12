Biondo: esce il videoclip del nuovo singolo "Tokio Hotel”

A pochi giorni dall’uscita in radio, da mercoledì 19 dicembre è online il videoclip di Tokio Hotel, il nuovo singolo di Biondo estratto dall’album “Ego” (Sony Music). La data scelta per il rilascio è significativa: il 19/12 la giovane promessa della scena Rnb "made in Italy" festeggia infatti il ventesimo compleanno. Quale migliore occasione per condividere l’emozione di Tokio Hotel con i fan.



Complicità e inseguimenti all’ultimo respiro sono al centro della storia narrata dal regista Fabrizio Cestari, che ha per protagonisti Biondo e una giovane ragazza di origine ucraina nota come sosia ufficiale di Bill Kaulitz, frontman della band tedesca da cui il brano prende il nome. Girato a Roma, il video è stato concepito con l’intento di spiazzare e sorprendere lo spettatore, che si troverà davanti un’interpretazione originale e con riferimenti a un certo cinema americano. «Mi sono divertito moltissimo a girare questo video» dichiara Biondo, che aggiunge: «ero così preso dalla parte che, durante le riprese di una scena, alcuni passanti hanno davvero creduto fosse in corso una rapina!». Con Tokio Hotel prosegue il viaggio di Biondo nel Contemporary Rnb, genere appena nato in Italia sulla scia del successo di Drake e Post Malone ma che sta già destando curiosità e interesse tra pubblico e addetti ai lavori.

