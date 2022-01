Sanremo 2022, Matteo Berrettini tra gli ospiti del Festival

Da Melbourne a Sanremo. Matteo Berrettini sarà tra gli ospiti di Amadeus, per la kermesse musicale che comincerà domani, 1 febbraio. Il tennista italiano, reduce dalla semifinale agli Australian Open persa contro Rafael Nadal, fa crescere la quota degli sportivi che si sono susseguiti sul palco dell'Ariston sotto la direzione di Amadeus.

Berrettini ha appena festeggiato il suo best ranking nella classifica Atp, raggiungendo uno storico sesto posto. Ora punta alla top 5 e la prima vittoria in uno slam, accarezzata lo scorso anno a Wimbledon, quando è riuscito ad arrivare fino alla finale, arrendodosi in quattro set a Novak Djokovic. La speranza del tennista è che il 2022 continui in crescendo e che la partecipazione a Sanremo possa portargli fortuna.