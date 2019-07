Benji & Fede sabato 3 agosto a Rainbow MagicLand a Valmontone per la Magic Night

Benji & Fede il duo pop più seguito degli ultimi anni arriva sabato 3 agosto a Rainbow MagicLand per il concerto live Magic Night. Benji & Fede sono tra i protagonisti dei tormentoni estivi con il singolo “Dove e Quando” che ha raggiunto il disco di platino ed è ai vertici delle classifiche di vendita e radiofoniche. Il video che accompagna il brano sta per raggiungere quota 19 milioni di visualizzazioni, ma sul palco della Magic Night non mancheranno altri pezzi diventati simbolo del loro repertorio, da“Tutto per una ragione” feat. Annalisa a “Moscow Mule”.



Ma il divertimento della Magic Night sarà in maschera: per essere a tema basta sfidare l’eccentricità con un look borderline, il costume da supereroe o quello da Babbo Natale, cappelli vintage, look floreali, gothic, total white, zombie o principesse, tutto è concesso. Il dress code della serata è #nosense, il contest prevede la premiazione sul palco di Rainbow MagicLand dei migliori interpreti tematici della serata. Tra le novità anche lo show Digital Dream dal 1 al 31 agosto, uno show eseguito con uno speciale filtro che apre il laser a 360 gradi, all’interno di una sfera di cristallo: 12 minuti di animazione delle fontane danzanti, ballerine, giochi laser che illumineranno la Baia del Parco, con direzione artistica a cura di Laserman.

