Benji&Fede si piazzano in testa alla classifica e fanno slittare i Maneskin

Novità in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Arriva direttamente sul gradino più alto, infatti,

Siamo solo Noise

di Benji&Fede facendo scendere al secondo posto

Il ballo della vita

firmato da Maneskin.



Scende dal secondo al terzo posto

Diari aperti

di Elisa. Novità anche appena fuori del podio con

Ci entro dentro

di Junior Cally che entra direttamente in classifica occupando la quarta posizione mentre scende al quinto posto, dal quarto,

10

di Alessandra Amoroso. Perde posizioni anche

Giovani

di Irama che passa dalla terza alla sesta posizione.



Andrea Bocelli con

Sì

perde il sesto gradino della top ten passando al settimo, mentre sale dal nono all'ottavo

Peter Pan

di Ultimo. Cala dal quinto al nono gradino

A star is born

, colonna sonora dell'omonimo film con Lady Gaga e Bradley Cooper, mentre chiude la top ten

Love

dei Thegiornalisti.



Novità sul fronte dei singoli. New entry in vetta alla classifica per

Prima di ogni cosa

di Fedez mentre scende dalla prima alla seconda posizione

Torna a casa

di Maneskin e passa dal secondo al terzo gradino del podio

Taki Taki

di dj Snake feat Selena Gomez, Ozune.



Nelle prime tre posizioni dei vinili

Testimone del tempo

di Red Canzian guadagna direttamente la vetta mentre sale dal settimo al secondo posto

Nevermind

dei Nirvana. Al terzo posto si colloca '

iari aperti

di Elisa che la settimana passata era al primo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA