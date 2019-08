Beethoven, per i 250 anni dalla nascita nuove registrazioni della Deutsche Grammophon anche con Jan Lisiecki

L'etichetta tedesca Deutsche Grammophon si prepara a celebrare i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, che cadono nel 2020, con nuove registrazioni e ripubblicazioni che sanciscono il legame inscindibile tra il compositore di Bonn e l'etichetta gialla. Dal settembre di quest'anno al dicembre del successivo saranno innumerevoli le novità. Si parte a settembre con i Concerti per pianoforte registrati a Londra da Jan Lisiecki. Rivelato al grande pubblico da Claudio Abbado, che lo chiamò a suonare con la sua orchestra il concerto n.4 mentre era ancora uno sconosciuto enfant prodige, è alla sua prima registrazione beethoveniana. Nello stesso mese una rimasterizzazione riporterà a tutto il suo splendore l'integrale delle Sonate con Wilhelm Kempff alla tastiera. A inizio ottobre non poteva mancare una nuova versione delle Sinfonie affidata alla bacchetta di Andris Nelsons, la più recente firma esclusiva per Deutsche Grammophon fra i direttori. Ma il clou dell'annata si registrerà a novembre con il cofanetto Beethoven: The New Complete Edition. C'era già stata in passato un'integrale, ma l'occasione rende possibile un rinnovamento in base ai più recenti studi, con un'iniziativa che è stata realizzata in collaborazione con la Beethoven-Haus Bonn, dove sarà presentata.

