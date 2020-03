Beatles, va all'asta il testo autografo di “Hey Jude”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va all’asta il manoscritto di, una delle canzoni più famose dei Beatles. La casa Julien’s Auctions ha annunciato per il prossimo 10 aprile a New York la vendita di circa 300 lotti, all’interno dell’Hard Rock Cafe di Times Square, legati alla storia dei Fab-Four. E tra i cimeli spicca proprio un foglio autografo con il testo di Hey Jude scritto da Paul McCartney per una sessione di registrazioni del 1968: sarà offerto con un prezzo di partenza di 180.000 dollari. Tra gli oggetti all’asta ce ne sono di particolari, come, ad esempio, il palco in legno di un locale di Liverpool dove i giovanissimi Beatles suonarono prima di raggiungere il successo: il lotto è stimato tra 10.000 e 20.000 dollari. Tra i cimeli in vendita un posacenere appartenuto al batterista Ringo Starr e da lui utilizzato negli studi londinesi di Abbey Road, un disegno di John Lennon e Yoko Ono ma anche vinili e dediche con autografi dei Beatles.