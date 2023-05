Beabaleari, il duo romano in radio e in digitale con il nuovo singolo “Come l’acqua sulla luna”

E' già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Come l'acqua sulla luna”, il nuovo singolo delle Beabaleari. Beabaleari è un duo musicale romano che nasce nel 2021 dall’unione artistica della cantautrice Diana Tejera e dell’autrice Beatrice Tomassetti, già coppia nella vita. Un progetto originale, ironico, immaginifico ed esistenziale che si interroga sull’umanità e sulla natura delle cose, attraverso una ricerca che vede scienza e poesia mescolarsi con leggerezza. Il videoclip di “Come l'acqua sulla luna” è prodotto da So. Me. Entertainment per la regia di Giacomo Latorrata. L'idea è stata subito quella di rappresentare i diversi tentativi di riconnessione al sistema solare del pianeta Plutone attraverso segnali morse, bug, tentativi di accesso a una vita fatta di gas e polveri che non riusciamo a decifrare: i disturbi delle radiofrequenze satellitari, il sound che riporta indietro nel mondo analogico e il digitale dei '90.