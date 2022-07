Lunedì 4 Luglio 2022, 10:23

Mentre cantava ‘La Dolce Vita’ insieme a Fedez e a Mara Sattei, Tananai è caduto rovinosamente sul palco di Battiti Live: ecco che cosa è successo al cantante e come sta adesso dopo la brutta botta presa alla caviglia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sbaglia il cognome di Alvaro Soler: ecco come lo chiama