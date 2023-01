Daniel Barenboim lascia Opera di Berlino per motivi di salute: «Nell'ultimo anno le mie condizioni sono peggiorate»

Daniel Barenboim si dimette dall'Opera di Berlino. Salute peggiorata, questo il motivo con cui il principale direttore d'orchestra dell'Opera di stato di Berlino Barenboim, 80 anni, ha annunciato le sue dimissioni.

Lo ha reso noto la Staatsoper in un comunicato.

Barenboim, uno dei più noti direttori d'orchestra al mondo, è gravemente malato da molto tempo, ricorda Die Zeit.

BREAKING: Daniel Barenboim to step down from the Berlin Staatsoper/Staatskapelle Berlin, effective 1/31.



"Unfortunately, my health has deteriorated significantly in the last year. I can no longer provide the performance that is rightly demanded of a general music director." pic.twitter.com/mO5Km01rMb

— VAN Magazine (@vanmusicmag) January 6, 2023