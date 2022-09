Banco del Mutuo Soccorso, esce ‘Orlando: Le forme dell’amore’: «Poesia e musica come pacificazione»

Sabato 24 Settembre 2022, 13:24

‘Orlando: Le forme dell’amore’ è il nuovo concept album del Banco del Mutuo Soccorso, disponibile dal 23 settembre 2022. Anticipato da ‘Cadere o Volare’ e ‘La Pianura rossa’, il disco è frutto di lungo e laborioso progetto che vede la luce nel cinquantesimo della band: era, infatti, il 1972 quando usciva il ‘Salvadanaio’ che conteneva ‘In volo’ nei cui versi veniva evocato il personaggio di Astolfo. Oggi, a cinque decenni di distanza, l’epica rinascimentale de “L’Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto torna protagonista. “È un po’ come far ritorno in quello spazio da dove spiccammo il nostro volo tanti anni fa […] con lo stesso desiderio di stupore emozionato – racconta Vittorio Nocenzi –La forza dell’Orlando stava nella sua insospettabile modernità [---] “Indicare poesia e musica come percorso di pacificazione anche ai nostri contemporanei ci è sembrata un’opportunità da non perdere”. Foto da Ufficio Stampa D. Mignardi / Music: «Perception» from Bensound.com

