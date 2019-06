“Ballata per Genova”, star della musica insieme per solidarietà con la città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fervono i preparativi per, l’evento televisivo di Rai1 in onda venerdì 14 giugno in prima serata in diretta da piazzale Kennedy. Grandi testimonianze di affetto e di solidarietà arrivano anche dal mondo dello sport: molti artisti e amici di Genova del calibro di Roberto Mancini e Roberto Pruzzo si stanno, infatti, unendo al cast d’eccezione già annunciato: Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti e ancora Anna Mazzamauro. La produzione del programma “Arcobaleno Tre” precisa che la partecipazione di Laura Pausini e Biagio Antonacci alla serata del 14 giugno avverrà in collegamento da Roma in quanto impegnati nell’allestimento dello spettacolo per il loro imminente tour.Così Laura e Biagio: «Abbiamo Genova nel cuore e siamo felici di riuscire comunque a fare un omaggio a tutti i genovesi». Nel corso di “Ballata per Genova” verrà attivata inoltre una raccolta fondi solidale “Anch’io per Genova”, realizzata in collaborazione con Helpcode, organizzazione che si occupa dei diritti dei bambini. Fino al 23 giugno si potrà sostenere l’iniziativa con un sms o una chiamata da rete fissa al numero solidale 45585.